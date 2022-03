FRIGIDAIRE PISA BENEFIT al Cantiere Sanbernardo

Pisa, 8 marzo 2022 – Cantiere Sanbernardo con la partecipazione del Cinema Arsenale di Pisa e di VolterraXXII (Capitale della Cultura in Toscana) presenta una rassegna di eventi dal titolo FRIGIDAIRE PISA BENEFIT.

Negli spazi pisani del Cantiere Sanbernardo (in via Pietro Gori) e del Cinema Arsenale (in via San Martino 63) dal 18 al 27 marzo si svolgerà una serie di eventi tra mostre, teatro, musica e giornate di approfondimento sul tema delle arti e della controcultura che hanno caratterizzato la produzione di 40 anni della rivista Frigidaire e del laboratorio culturale di Frigolandia sito a Giano dell’Umbria (PG).

La giornata di inaugurazione e di conclusione dell’iniziativa vedranno la presenza del direttore di Frigidaire Vincenzo Sparagna assieme al contributo di esperti e conoscitori di un linguaggio artistico apprezzato oltre i confini del nostro continente e di uno stile comunicativo senza compromessi