Gambini (FdI): “All’ex Ospedale Santa Chiara una cittadella congressuale”

Pisa, 20 aprile 2023 – “Nel 2012 l’idea di realizzare presso l’ex Ospedale Santa Chiara una cittadella congressuale era un nostro progetto – dichiara Giulia Gambini, candidata al consiglio comunale per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative a Pisa -, adesso, una prospettiva reale per Pisa, la Toscana e tutta l’Italia centrale. Ma perché tutto questo si realizzi, tutte le istituzioni, Regione in primis, devono fare la loro parte. Grazie al nuovo piano strutturale approvato con l’amministrazione di centrodestra a guida del sindaco Conti, che prevede la realizzazione, nell’area del Santa Chiara, di un polo congressuale Pisa può concretamente ambire a diventare la capitale europea dei congressi. Ma sia chiaro serve un lavoro sinergico da parte di tutti i soggetti coinvolti. L’area dell’ex Santa Chiara può avere una possibilità di sviluppo soltanto se vi è un forte intervento pubblico, che faccia da volano e traino anche agli interventi privati e per questo abbiamo lanciato da tempo un appello alla Regione per capire se crede in questa operazione. È disponibile a investire risorse per creare il polo congressuale della Toscana? Pisa è una città con tre università eccellenti, il CNR, con un forte appeal turistico a livello mondiale, con un aeroporto internazionale e l’area del Santa Chiara è vicina alla stazione ferroviaria e in futuro sarà servita anche dalla tramvia. Ci sono tutte le condizioni per accettare e vincere questa sfida. Quella del Santa Chiara è la partita urbanistica più importante per i prossimi anni. Un piano che permetterà di recuperare e riqualificare una delle aree di maggiore pregio storico della città, a ridosso dell’area monumentale di piazza dei Miracoli e che consentirebbe concretamente lo sviluppo di un settore turistico che a Pisa manca, quello congressuale che avrebbe ricadute positive sul tessuto economico e lavorativo della nostra città oltreché a dare spazio e sostegno per lo sviluppo delle eccellenze del sapere scientifico che hanno sede a Pisa.”