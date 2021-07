Piazza Marchesi elegge la prima miss 2021 in Toscana e Gemma Padula è la nuova Miss Montevarchi 2021. La bella diciottenne di Bagno a Ripoli (FI) vince la prima selezione regionale del concorso per la Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alle fasi delle finali regionali di fascia in programma da metà agosto.

La manifestazione organizzata dalla Pro-loco di Montevarchi, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, dell’Antico Forno Canu e aziende del territorio, si è svolta domenica 4 luglio in una piazza Marchesi trasformata in bellissimo salotto, ha visto la partecipazione del pubblico disposto con tutte le misure al momento richieste dai protocolli Anti- Covid. Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta dalla signora Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi e come segretario dalla signora Carlotta Canu imprenditrice, nel dover eleggere tra le 23 concorrenti provenienti da varie località della Toscana la vincitrice e le altre 5 fasce a disposizione della serata.

Il risultato:

1^ Classificata – Miss Montevarchi 2021 – GEMMA PADULA – di Bagno a Ripoli

(FI) – 18 anni – studentessa – H. 1,75 – capelli biondi – occhi celesti –

del segno della Vergine.

2^ Classificata – Miss Rocchetta Bellezza – LUCREZIA BIMBI – di Firenze – 20

anni – ballerina – H. 1,72 – capelli castani – occhi azzurri – del segno del

Toro.

3^ Classificata – Miss Be_Much – REBECCA RICCETTI – di S. Lorenzo a

Pagnatico (PI) – 21 anni – studentessa – H. 1,75 – capelli biondi – occhi

castani – del segno dei Gemelli.

4^ Classificata – Miss^ Classificata – MATILDE NATALI – di Empoli (FI) – 18

anni – studentessa – H. 1,76 – capelli castani – occhi verdi – del segno del

Capricorno.

5^ Classificata – Miss 5^ Classificata – LUCIA BEVILACQUA – di Montevarchi –

27 anni – dottoressa di radiologia medica – H- 1,72 – capelli castani –

occhi castani – del segno della Bilancia.

6^ Classificata – Miss 6^ Classificata – ARIANNA DIONIGI – di – Castellina

in Chianti (SI) – 18 anni – studentessa – H. 1,75 – capelli castani – occhi

verdi – del segno dell’Acquario.