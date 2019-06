Gioco del Ponte, gli “Amici del Gioco del Ponte” presentano una serie di iniziative

Pisa, mercoledì 26 giugno 2019 – Presentate questa mattina in conferenza stampa le iniziative degli “Amici del Gioco del Ponte”.

Premio Morione – Ormai da oltre trenta edizioni, si rinnova il premio “Morione” istituito nel 1987 per gratificare i figuranti che nella mostra dell’anno in corso sapranno meglio rappresentare il personaggio, la figura da loro “interpretata”, nonché – con il Premio “Morione d’onore”, dal 1988 – per premiare persone, enti od istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte. Anche quest’anno la giuria sarà suddivisa fra soci dell’associazione (Raffaele Matteoni, Marco Bertolini, Paolo Pampana, Carlo Lazzeroni), esperti del Gioco (Vincenzo Maneschi, Gennaro Oliva, Giancarlo Cini, Paolo Gianfaldoni), giornalisti (Guglielmo Vezzosi, Daniele Benvenuti, Aldo Paradossi, Luca Fracassi) e i delegati delle Parti (Alessandro Bartalini per Tramontana, Aurelio Zarbo per Mezzogiorno). Quest’anno saranno sottoposti al vaglio dei giurati il miglior gruppo di trombettieri fra Mezzogiorno e Tramontana; il miglior gruppo dei cavalieri del Generale e dei Cavalieri del Luogotenente generale fra Mezzogiorno e Tramontana; il miglior Cavaliere Alfiere di Parte e il miglior Giudice di campo. La giuria si riunirà poi nei primi giorni di luglio per sancire i vincitori.

VI INSTAGRAM challenge #amicidelgioco2019 Si rinnova per il sesto anno consecutivo, dopo il grande successo ottenuto, l’appuntamento con l’instagram challenge: le foto scattate durante la manifestazione dovranno essere postate usando #amicidelgioco2019. I 20 scatti più belli, selezionate da una giuria di esperti, verranno pubblicati sul profilo dell’Associazione per essere votate. I voti si esprimeranno commentando il post ed indicando la foto preferita.

I° concorso fotografico FACEBOOK “Gioco del Ponte in Foto” L’Associazione “Amici del Gioco del Ponte” ti invita a raccontare il Gioco del Ponte attraverso le foto. Scatta una foto durante la manifestazione del 29 giugno 2019 che sia rappresentativa del valore e dello spirito del Gioco del Ponte: corteo storico, combattimenti, costumi, ma anche lungarni, Ponte di Mezzo e carrello!

Hai tempo fino al 14 luglio per pubblicare le tue foto sull’apposito evento Facebook “gioco di foto del ponte 2019” Un team di esperti selezionerà i 20 migliori scatti che saranno poi votati sul profilo dell’Associazione Amici del Gioco del ponte! Le tre foto più votate riceveranno una sorpresa dall’associazione Amici del Gioco del Ponte. Attraverso l’invio delle foto si autorizza l’Associazione Amici del Gioco del Ponte al loro utilizzo a titolo gratuito per l’attività dell’associazione nonché per la realizzazione di campagne istituzionali volte alla diffusione e alla conoscenza del Gioco del Ponte, per fini sociali e culturali, tutte senza fini di lucro.

Premio Ravagni – Anche quest’anno verrà consegnato dalla famiglia il Premio in memoria di Lorenzo Ravagni, picchiere. Sarà assegnato al figurante più giovane che sfila sui Lungarni. Il Premio ha il patrocinio dell’associazione “Amici del Gioco del Ponte”.

Nella foto un momento della conferenza stampa. da sinistra Maurizio Nerini, Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte, Filippo Bedini, assessore alle tradizioni storiche Comune di Pisa, Vito Ardito, Cancelliere generale del Gioco del Ponte.