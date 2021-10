Pisa, 5 ottobre 2021 – Letture, visite guidate gratuite, proiezioni, convegno: domenica 10 ottobre è la giornata europea della cultura ebraica e a Pisa si svolgeranno una serie di iniziative per far conoscere alla cittadinanza cultura e storia della millenaria comunità ebraica pisana. “Dialoghi”, questo il tema dell’edizione 2021, un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale.

Alle 11 presso la Sinagoga performance letteraria “Sonetti Ebraici’ di e con Piero Nissim, introduzione e lettura a cura dell’autore. Alle 15.30 alla Sinagoga presentazione del filmato ‘Gli emissari della Terra Santa nelle terre toscane, sheluchim de-rabbanan a Livorno, Pisa, Firenze e Siena”. A seguire, alle 16.30, il convegno ‘I documenti ci parlano’, presentazione del progetto di digitalizzazione dell’archivio storico della comunità ebraica. Interveranno: Maurizio Gabbrielli, presidente della Comunità Ebraica di Pisa; Fabrizio Franceschini, centro interdipartimentale di studi ebraici ‘Michele Luzzati’ dell’Università di Pisa; Marco Conti, Istituto di informatica e telematica CNR Pisa; Mafalda Toniazzi, Cise Unipi; Andrea Marchetti, Iit Cnr; Francesca Diana, Cise Unipi; Claudia Borgia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana; Dora Liscia, Università di Firenze; Laura Brazzo, centro di documentazione ebraica contemporanea.

Sia la mattina sia il pomeriggio del 5 Cheshvan 5782, questa la data corrispondente nel calendario ebraico, visite guidate gratuite a cura di Coopculture alla Sinagoga di Pisa di via Palestro e al Cimitero ebraico che si affaccia su piazza dei Miracoli, ingresso da Largo Cocco Griffi. Orari: dalle 10 alle 12.30 con ultima partenza alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 con ultima partenza alle 18. La Sinagoga è un viaggio tra architettura, religione e tradizioni ebraiche con la possibilità di ammirare oggetti unici come l’Haron Ha Kodesh del XVI secolo. Il Cimitero ebraico è attivo fin dal 1674: qui sono sepolti personaggi che hanno fatto la storia della città come il Sindaco e letterato Alessandro D’Ancona.

La giornata è organizzata dalla Comunità Ebraica Pisana con il patrocinio del Comune di Pisa. Tutti gli appuntamenti sono senza prenotazione, ma con obbligo di esibire il Green Pass