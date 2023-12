Gli alunni della scuola Gereschi piantano un olivo alla rotatoria di Cisanello

Pisa, 4 dicembre 2023. La classe quinta A della scuola primaria Livia Gereschi a Cisanello la scorsa settimana ha piantato un olivo donato al Comune di Pisa dal Comune di Villamassargia in Sardegna, legato a Pisa dal fatto di condividere la venerazione di San Ranieri come patrono della città. Su iniziativa dell’assessore alla scuola Riccardo Buscemi e con la collaborazione di Germana delle Canne, collaboratrice della dirigente scolastica dell’Istituto Galilei e ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza”, gli alunni sono stati accompagnati alla rotatoria Caduti di San Quirico di Valleriana, davanti al Parco Europa a Cisanello, nello spazio verde che ospita la statua di San Ranieri, per piantare l’olivo.

“I bambini con le loro insegnanti hanno aiutato a piantare questo piccolo ma prezioso olivo, dopo aver ascoltato la storia di questo dono che abbiamo fatto in classe – dichiara l’assessore Riccardo Buscemi -. Ringrazio gli alunni della quinta A, la dirigenza scolastica dell’Istituto Galilei e le insegnanti della scuola, oltre alla Polizia Municipale che ha permesso di compiere il percorso a piedi in sicurezza, e agli addetti al verde pubblico che con sapienza hanno preparato il luogo scelto per piantare l’olivo. L’entusiasmo, i sorrisi e le mani dei bambini sporche di terra, rimarranno il miglior ricordo di questa giornata che ha unito insieme il racconto della storia di Pisa con un gesto simbolico e importante come la piantumazione dell’olivo. I bambini, tornati in classe, hanno inoltre scritto una bella lettera di ringraziamento al sindaco di Villamassargia”.