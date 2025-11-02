Gli anni Ottanta rivivono nelle mostre su Ken il Guerriero e L’incantevole Creamy al Lucca Comics & Games 2025

LUCCA — I grandi maestri dell’illustrazione giapponese Akemi Takada e Tetsuo Hara sono in mostra al Lucca Comics 2025 con tavole originali e lavori inediti.

I due artisti hanno segnato la storia della cultura pop anni ‘80: la Takada è la character designer di cartoni animati amatissimo come “L’incantevole Creamy” ed “È quasi magia Johnny”, mentre Hara è l’illustratore delle tavole di “Ken il Guerriero”, un’opera iconica apprezzata da migliaia di fan in tutto il mondo. Raccontandosi alla stampa italiana ed internazionale accorsa alla manifestazione lucchese, i due artisti hanno svelato retroscena e curiosità sul proprio lavoro.

Akemi Takada, quest’anno incornata madrina del padiglione dedicato al fumetto giapponese “Japan Town” che ospita le opere originali dell’artista, ha raccontato come il suo stile inimitabile, dal tratto dolce e dai colori pastello, derivi da una passione coltivata sin da bambina: «Quando mi appassionavo ad una serie animata, ne disegnavo i personaggi nel mio stile».

Nel lavoro di Takada, niente è lasciato al caso: in “È quasi magia Johnny”, il carattere indipendente di Madoka è riflesso in un abbigliamento spesso maschile, il quale si contrappone al suo sguardo dolce e gli occhi espressivi della ragazza; ne “L’incantevole Creamy”, invece, la giovane protagonista indossa i vestiti che Takada avrebbe voluto indossare da bambina, espressione del suo carattere innocente. Ed è proprio Creamy l’opera di cui l’autrice va più fiera, ed è riconoscente per l’amore che ancora oggi riceve, non solo in Oriente, ma anche in Italia, promettendo che, fin quando la sua salute glielo permetterà, girerà il mondo per incontrare i suoi fan, nonostante la timidezza. Il segreto del suo successo? «Probabilmente in Italia si apprezza il kawaii».

Anche Tetsuo Hara ha segnato la storia della cultura pop. Il direttore del festival Emanuele Vietina ha riportato come il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, osservando la mostra di Hara dal titolo “Come un fulmine dal cielo”, allestita all’interno dell’evocativa Chiesa dei Servi, abbia commentato: «Queste opere sono parte della biografia sentimentale degli adulti di oggi». Lo stile di Hara, opposto a quello di Takada, è dinamico e violento, con chiaroscuri marcati che accentuano i corpi muscolosi dei guerrieri mentre si sfidano fra le pagine dei suoi fumetti. Uno stile dove l’attenzione all’anatomia umana richiama le opere rinascimentali, come sottolinea anche la mostra stessa che al quadro “Il salvatore nell’arena”, dipinto da Hara appositamente per l’Italia, accosta tre opere di Baccio Bandinelli, donate per l’occasione dalla Galleria degli Uffizi.

Alla conferenza stampa, oltre al direttore Vietina, erano presenti anche il delegato del Ministero della Cultura Salvatore Sant’Angelo, l’ex vice ministro della cultura giapponese Ken Akamatsu e, a rappresentanza degli Uffizi, Tommaso Galligani, il quale ha annunciato che il maestro Hara sarà il primo fumettista giapponese ad entrare nella collezione di autoritratti della Galleria.

L’artista ha dunque preso la parola, dicendosi grato di tale onore e che mai si sarebbe aspettato di avere così tanta fortuna in tutto il mondo. Fumettista sin dall’età di 20 anni, Hara ha raccontato di quando lavorava in un piccolo studio, e traeva ispirazione dai film di Bruce Lee, Yusaku Matsuda e Sylvester Stallone per le sue tavole. Prima di influenzare intere generazioni di artisti, il maestro ammette di essere stato un giovane arrogante, desideroso di lasciare il segno, senza curarsi dell’opinione dei lettori. Convinto che pubblicare le sue opere sul settimanale Shonen Jump, la più importante rivista di fumetti in Giappone, fosse semplice, dato il suo stile dettagliato e distante da quello più puerile dei suoi colleghi, Hara esordisce con un fumetto sulle motociclette il quale, nonostante le speranze del suo editor, viene interrotto dopo solo pochi capitoli. L’autore però non si abbatte e, tramite il fortunato sodalizio con lo sceneggiatore Buronson, dà vita al celeberrimo “Ken il Guerriero”, un eroe coraggioso che, in un mondo dominato dalla violenza come nei film di Mad Max, cerca di difendere i più deboli. «Volevo che i giovani lettori di Ken sentissero che, almeno su carta, i prepotenti non potevano averla vinta. Ken piace in tutto il mondo perché ha dei valori condivisi da tutti: onore, sacrificio e lealtà”.

Hara è stato inoltre insignito del premio “Gran Maestro del Fumetto” dalla giuria del Lucca Comics all’unanimità per il contributo che ha donato all’universo del fumetto.

VL