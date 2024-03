HACCADE! Recording – il progetto musicale che ha coinvolto ragazze e ragazzi disabili diventa un disco

Sassa (Pisa), 12 Marzo 2024 – Un borgo da sogno nell’alta Maremma Toscana, un progetto musicale che promuove accessibilità, diversità e comunicazione, una residenza artistica integrata col fine di registrare e produrre canzoni, e ora un disco. Sono questi gli ingredienti di “HACCADE! Recording”, la campagna di crowdfunding – attiva da lunedì 11 marzo su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – per la realizzazione di un vinile, culmine di un progetto musicale organizzato dall’associazione “Haccade” (Val di Cecina) nel 2023.

Obiettivo della campagna: raccogliere fondi per la produzione di un vinile, con la copertina dello street artist Cuboliquido, contenente quattro tracce registrate durante la prima residenza artistica integrata (RAI), che si è tenuta a giugno 2023 presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI). Il progetto, in collaborazione con R.A.M. (Residenze Artistiche Musicali), ha coinvolto ragazze e ragazzi con disabilità, produttori, educatori e alcuni coach d’eccezione: Antonio Aiazzi (ex Litfiba), Gianni Maroccolo (ex Litfiba, C.S.I.), Gabriele “Rata” Biondi (ex Casino Royale), Flavio Ferri (Delta V), Gianluca De Vito Franceschi (Interiorama) e Samuel Pellegrini (Interiorama).

“Con questo crowdfunding speriamo di conoscere nuove persone per creare momenti di bellezza insieme – è il commento di Giulia Boniardi, presidente di Haccade! APS – Abbiamo voglia di realizzare altre residenze artistiche integrate e abbiamo bisogno di aiuto per farlo. Spero anche che chi scoprirà per la prima volta Haccade! possa condividere con noi il suo tempo, sempre con l’obiettivo di stare bene!”.

Un progetto unico che si inserisce in una nuova narrazione della diversità, un’esperienza divertente e formativa. Chi contribuirà alla campagna, tra le varie ricompense, potrà ricevere il vinile in edizione limitata. Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per nuove residenze e nuovi progetti.