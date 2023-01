“I Giardini Sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi”: con il Garden Club di Pisa torna in città la scrittrice botanica Nicoletta Campanella

Gli italiani, è noto, amano profondamente il mare ed esiste un turismo che guarda e osserva dalle onde le bellezze del territorio: è proprio a loro che la scrittrice Nicoletta Campanella ha voluto dedicare un itinerario alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare con il nuovo volume “I Giardini Sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi. Alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare” edito da Nicla Edizioni, nella collana Le Guide di Nicla.

Dopo un primo incontro a Pisa, svoltosi ad ottobre scorso, il libro farà il bis e verrà nuovamente presentato in città giovedi 26 gennaio alle ore 16:00 presso il Royal Victoria Hotel in Lungarno Antonio Pacinotti, 12.

L’incontro, a cura del Garden Club di Pisa, vedrà presenti, insieme all’autrice, la Presidente Antonietta Arioti Branciforti, Domenico Savini, storico delle Case Reali, con un intervento su “Principesse al mare” e il professor Alberto Giuntoli, paesaggista, presidente della Società Toscana di Orticultura.

Con i “Giardini Sottocosta” Nicoletta Campanella porta il lettore dal ponente ligure alla piccola Vienna sul mare passando per le Cinque Terre, l’Argentario, le Costiere, il Conero, il Delta del Po e le isole. Ogni giardino è corredato di tutte le informazioni per prenotare una visita ed è segnalato il relativo approdo. In Toscana ad esempio sono otto i giardini affacciati sul mare, raccontati nel volume. Ne fanno parte: Il Giardino di Giulia, a Pisa; il Tombolino a Marina di Bibbona; l’Orto Botanico Corsini a Porto Ercole; a Capalbio i Giardini di Capalbio e la Ferriera; il Giardino dell’Ottone all’Isola d’Elba ed infine all’Isola di Capraia il Forte San Giorgio ed il Giardino Ferrarini.

Con la sua godibile veste grafica, il volume è un’opera di oltre 400 pagine corredate di 800 immagini, per scoprire luoghi e giardini insoliti. Il libro è anche l’occasione di una lenta lettura per ripercorrere, come ha ricostruito l’autrice, le origini e l’invenzione della Villeggiatura italiana.

Nicoletta Campanella è testimonial di un inedito genere editoriale da lei stessa creato con la Nicla Edizioni casa editrice d’arte nata intorno alla community dell’Horticultural System italiano. L’affascinante mondo dei giardini storici, del gardening e della girandola dei coloratissimi flowers show che si snodano negli spazi verdi più belli d’Italia e dove puntualmente la scrittrice incontra il pubblico per promuovere la cultura del verde e l’arte del giardinaggio ai più alti livelli. Volto noto grazie alle numerose apparizioni in TV, la scrittrice è anche una studiosa del costume e della moda ispirata al floreale e da esperta gardenteller è una inesauribile fonte di storie e di curiosità botaniche.

L’evento è patrocinato dalla Società Toscana di Orticultura, da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia e Giardino Romano Garden Club.