I ristoranti Confcommercio lanciano il Menù Futurista di Vetrina Toscana

Pisa, martedì 7 gennaio 2020 – Numerosi ristoranti di Pisa e provincia propongono il “Menù Futurista” di Vetrina Toscana lanciato dal Centro assistenza tecnica di Confcommercio Pisa insieme a Regione, Unioncamere Toscana, Camera di Commercio di Pisa con il marchio Terre di Pisa, Palazzo Blu e Mondo Mostre.

Un progetto ispirato alla mostra “Futurismo” in programma a Palazzo Blu di Pisa fino al prossimo 9 febbraio, che vede i ristoratori Confcommercio cimentarsi in speciali piatti pensati per omaggiare il movimento artistico. «Si tratta di un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto Terre di Pisa in Vetrina Toscana» spiega la Responsabile Area Formazione di Confcommercio Pisa Cecilia Pellegrinetti ( in foto ndr). «Ordinando un Menù Futurista si potrà approfittare della promozione per accedere alla mostra al prezzo di 10 euro, comprensivi di biglietto e audioguida. Allo stesso modo, portando il biglietto di ingresso alla mostra in uno dei ristoranti aderenti, si potrà gustare il menù con uno sconto del 10%».

Le attività aderenti al progetto “Menù Futurista” sono: L’Artilafo, La Botteghina da Vittoria, La Buca, La Clessidra, Il Campano, Ristorante Duomo e La Pergoletta di Pisa, Ristorante Libeccio (Boboba Village) di Marina di Pisa, Ambra Nera di Santa Maria a Monte e La Grotta di Buti.