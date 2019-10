I toscani Legno fra i protagonisti dello Sputnik Festival giovedì 3 ottobre a Pisa

Pisa, martedì 1 ottobre 2019 – Dopo l’uscita di Affogare, il nuovo pezzo dei toscani Legno, per Matilde Dischi/Artist First -finito diretto in New Music Friday e in Indie Italia su Spotify, la band sarà fra i protagonisti dello Sputnik Festival giovedì 3 ottobre a Pisa.

Il duo toscano viene dalla pubblicazione del singolo estivo All You Can Eat con Divanoletto (aka Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene) e dell’album di debutto Titolo Album uscito in primavera, con presenze fisse nelle playlist principali del genere. Qui li ritroviamo un po’ più incazzati del solito alle prese con i tormenti di un cuore spezzato, cosa che rende il testo ancora più universale; non cambia invece l’iconica immagine del duo, che si presenta sempre con il volto mascherato -o meglio inscatolato.

Il nuovo singolo dei Legno è pronto a diventare una presenza fissa in tutte le playlist d’inizio autunno con il suo testo in cui ognuno di noi saprà amaramente riconoscersi. “Affogare è un casino enorme, una relazione spezzata da troppa fragilità. Per dimenticare stavolta è meglio bere acqua minerale: può darsi che le cose tornino come prima, oppure come spesso accade c’è il rischio di affogare.”

Ascolta Affogare: https://open.spotify.com/track/1PtuwJ7wmIILygcuYoXQvo