Il 25 marzo è il Capodanno Pisano

Pisa, sabato 09 marzo 2019 – Lunedì 25 marzo ritorna, dopo tre anni, la cerimonia del raggio di sole in Cattedrale. A causa dei lavori, infatti, negli anni scorsi non era stato possibile festeggiare l’ingresso nel nuovo anno con l’orologio solare che alle ore 12.00 da una finestra della navata centrale fa penetrare un raggio che illumina la mensolina a forma di uovo posta sul pilastro accanto al pergamo di Giovanni Pisano. Sarà quello il momento in cui la Città, rievocando il calendario in stile pisano, entrerà nel nuovo anno, il 2020. Nove mesi prima del resto del mondo. La cerimonia sarà preceduta dal corteo storico che da piazza XX Settembre (ore 10.00) attraverserà le strade cittadine fino ad arrivare in Cattedrale dove sarà reso omaggio alla Madonna con preghiere per Pisa fino alla Benedizione solenne dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

I festeggiamenti del Capodanno Pisano 2020 s.p., iniziano sabato 23 marzo in Palazzo Gambacorti (Sala Baleari, ore 11.00) con la presentazione dei nuovi costumi del Gioco del Ponte. Nel pomeriggio visita guidata del professor Pietro Finelli alla Domus Mazziniana (via Mazzini 71, ore 16.00), a cura dell’Accademia dei Disuniti. Alle ore 17.00, in Sala Regia di Palazzo Gambacorti la conferenza “Pisa nel Trecento. Una città in crisi” di Alma Poloni, Dipartimento di Storia dell’Università di Pisa, a cura del circolo culturale Rustichello.

Al Giardino Scotto (ore 15.45 – 18.00) l’evento “Uno die in stile pisano”, con dimostrazioni di tiro con la balestra, tiro con l’arco, mazzascudo e scherma medievale. Esibizione di canti e danze medievali.

La vigilia di domenica 24 marzo prevede visite guidate alle Mura di Pisa, con partenza dalla Torre Piezometrica (ex-Marzotto, tra via Buonarroti e via Vittorio Veneto, ore 10.00) dal titolo “Le tre età di Pisa, il Capodanno Pisano e il computo del tempo”, con prenotazione consigliata fino a esaurimento dei posti disponibili.

Dalle ore 16.00 alle 18.00 per le strade del centro storico la sfilata di annuncio “Bandiere al vento per il Capodanno Pisano”, esibizione di gruppi di sbandieratori di Pisa e provincia, con i figuranti del Gioco del Ponte e delle Antiche Repubbliche Marinare. E a partire dalle ore 22.00, in piazza XX Settembre, in attesa del 25 marzo, lo spettacolo “Il tempo di Pisa”, H.E.R.P.E.S. in concerto (a cura dell’Associazione PisaMia) e “Riflessioni in vernacolo pisano” (a cura del Crocchio Goliardi Spensierati). Allo scoccare della Mezzanotte il “Brindisi di buon 2020 stile pisano”.

Per la giornata di lunedì 25 marzo le Mura di Pisa saranno aperte e gratuite per i residenti. Mentre agli Arsenali Repubblicani sarà possibile visitare la mostra attualmente in corso “Bosch, Brueghel e Arcimboldo”, a una tariffa speciale nei giorni di sabato 23 e domenica 24 marzo.

Grazie alla collaborazione con Confesercenti e Confcommercio nei giorni di sabato 23 e domenica 24 marzo sarà possibile degustare menù tematici “in stile pisano” nei ristoranti cittadini aderenti che proporranno menù “in stile pisano” per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno.