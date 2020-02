Il borgo di Nicosia tra camelie e tesori

Calci (pisa), lunedì 24 febbraio 2020 – Il 22 marzo 2020, nella prima domenica di primavera, tra vicoli e giardini ai piedi del convento di Nicosia a Calci, si svolgerà l’annuale appuntamento organizzato dall’Associazione Nicosia nostra. Il tema della festa saranno i “tesori” del territorio come Nicosia, il monte, la natura, ma anche i tesori come le relazioni, i valori, le persone, la comunità. Uno di questi tesori è l’ACLI “Padre Leopoldo Ghezzi”, in via Centofanti, che dopo anni di chiusura è un tesoro che desidera rinascere e che riunisce in sé l’amore per il luogo e la voglia di stare insieme. L’associazione, con la collaborazione di volontari, dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo e dell’Unità Pastorale della Valgraziosa, ha promosso e intrapreso un’azione di recupero di questo spazio per poterlo nuovamente offrire alla comunità e il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato a questo.

La festa è a ingresso libero e inizierà la mattina alle 10, con un alternarsi di itinerari guidati, laboratori e chiacchierate che invitano ad approfondire il forte legame tra il mondo dell’uomo e madre Natura.

Gli itinerari: “Un tesoro prezioso: in giro per borgate e giardini”, a cura di Enzo Pietrini (ore 10 e 14.30), “Un tesoro da preservare: il convento di Nicosia e la sua storia”, a cura di Elisa Renieri (ore 11 e 15.30); “Tesori per il nostro benessere: passeggiata meditativa, respirazione consapevole e yoga gentile”, a cura di Barbara Caleo – Padma Yoga (ore 11 e 15.30); “Un anello di acque e altri tesori intorno a Nicosia”, visita guidata teatralizzata a cura di City Grand Tour (ore 11.30); “Seminiamo ginestre per il nostro tesoro” a cura di Andrea Bertacchi, dello Sportello di Agroecologia e della Comunità del Bosco Monte Pisano (ore 15).

I laboratori: “Le erbe spontanee: riconoscerle e farne tesoro per usarle in cucina”, a cura di Maurizio Gioli – Infestanti (ore 10); “I tesori del Monte Pisano”, giochi di scoperta della natura e facepainting, a cura del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa (ore 10-13 e ore 15-18); dalle ore 10,00 alle ore 18,00 “Il tesoro nascosto… nei libri. L’arte di piegare le pagine di un libro”, a cura di Mara Pardossi ed Elisabetta Macchi; dalle ore 10,00 alle ore 18,00 “Il gioco dell’incipit. I libri, che tesoro!”, a cura dell’associazione ViviLaBiblioteca.

Inoltre, per tutta la giornata “Camelie, camelie e camelie”, “Un bouquet per l’Acli”, gioco “Una camelia tira l’altra”, gioco “La Mappa dei tesori”, esposizione “La storia dell’Acli”, installazione fotografica “Quadrati di Nicosia in b/n”, installazioni diffuse, il mago delle bolle, musica popolare con la cantastorie Pamela Larese, tamburi e ritmo con La Sbandata Marching Band.

E per proseguire nella tradizione, non mancherà il Grande pic-nic nel prato di villa Borghini: sarà sufficiente portare cibi e tovaglie, bicchieri e borracce; acqua, birra de La Staffetta e altre bevande, saranno disponibili negli spazi della festa.

La Festa di Primavera è organizzata con il patrocinio del Comune di Calci e della Regione Toscana.