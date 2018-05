Il coordinamento nazionale NO TRIG (No Trivellazioni Geotermiche) contrario al pregetto geotermico in Val di Cecina

Il coordinamento nazionale NO TRIG (No Trivellazioni Geotermiche) ha diffuso un comunicato per informare cittadini, comitati e sindaci che c’è un Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) depositato alla Regione Toscana per un progetto geotermico a Val di Cecina (PI). Il progetto prevede la perforazione di n. 6 pozzi realizzati da un’unica postazione, la costruzione di un impianto per la generazione di energia elettrica con potenza netta di circa 10 MWe, e la realizzazione di tutte le opere connesse, accessorie e complementari.

“Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale – specifica il comunicato – comprende anche la Valutazione di Incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Siti di Interesse Regionale (SIR): SIC-SIR Valle del Pavone e Rocca Sillana -811 (cod. IT5170101). La documentazione è pervenuta al settore in data 03/04/2018 ed è stata interamente, pubblicata, fatti salvi i documenti per i quali il proponente ha richiesto la riservatezza, in data 10 aprile 2018 sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: www.regione.toscana.it/via. Le osservazioni al progetto scadono il 10 giugno 2018. Invitiamo i cittadini, i comitati, le associazioni, le aziende, le attività commerciali, chiunque ama e vuol difendere il territorio, le sue bellezze, il paesaggio, la salute, i prodotti DOC e DOP; a collaborare e ad aderire alle iniziative che stiamo programmando sui territorî ed enti pubblici. È necessario organizzare e coordinare meglio le varie iniziative, per essere più efficaci nelle azioni da intraprendere, e superare la scarsa informazione su questi problemi e argomenti”.