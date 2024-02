“Il Gatto e la Volpe – Il manuale del vero amico” in scena al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte per la rassegna teatrale “Dire Fare Baciare”. Prosegue la stagione teatrale al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Piazza della Vittoria 47) con “Il Gatto e la Volpe: il Manuale del vero amico”, in scena sabato 10 febbraio alle ore 16.30. Uno spettacolo per bambini e famiglie prodotto dal Teatro di Bo’, con Mattia Pagni e Matteo Marciano, regia di Franco Di Corcia Jr. La rassegna teatrale “Dire Fare Baciare”, a cura del Teatro di Bo’, è in convenzione con il Comune di Santa Maria a Monte, con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa in occasione del bando Festa della Toscana 2023 e in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana. Sono tante le domande che ci facciamo ogni giorno… Che cos’è un amico? Cosa significa amicizia? Ma soprattutto: che fine hanno fatto il Gatto e la Volpe? Per Pinocchio, si sa, non furono grandi amici… ma tra loro due il rapporto come andò avanti? E allora cosa aspettate? Siete invitati sulla carrozza per il Paese dei Balocchi! Un viaggio nel mondo di Pinocchio ora che il burattino è diventato un bambino vero.

BIGLIETTI Intero • €10 Ridotto (Bambini 4-10 anni e Soci di Bo’) • €5 Gruppi (minimo 6 persone) • a testa €5 Bambini 0-3 anni • GRATUITO

INFO E PRENOTAZIONI 351.5944009 (anche Whatsapp) teatrodibo.it