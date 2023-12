Il lucchese Diego Ragghianti è il nuovo presidente di Federazione Toscana Geometri

Cambio al vertice di Federazione Toscana Geometri: eletto presidente il geometra Diego Ragghianti di Lucca e suo vice Giacomo Arrighi di Pisa.

Si è svolta in questi giorni 7 alla casa del Boia di Lucca l’elezione del nuovo presidente in Federazione Toscana Geometri. Massimiliano Pettorali di Siena ha terminato il proprio mandato ed è stato eletto al suo posto Ragghianti, già attualmente alla guida del Collegio dei geometri della provincia Lucca.

“Ringrazio il mio predecessore per il lavoro svolto in questo periodo e i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato – ha dichiarato Ragghianti appena eletto -. Il mio impegno, unitamente a quello di tutto il consiglio direttivo su cui faccio grande affidamento, sarà ulteriormente rivolto al costante miglioramento della nostra categoria professionale, in modo da essere pronti a fronteggiare le importanti sfide, che la costante evoluzione della nostra professioni ci pone davanti e che dovremo affrontare fin da subito e nei prossimi anni”.

Il presidente uscente, Massimiliano Pettorali è stato il primo ad augurare buon lavoro al neo eletto, a cui vanno le congratulazione di tutto i colleghi e degli iscritti.