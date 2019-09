“Il mio Gesù” va in scena nel Chiostro del Convento Francescano di San Romano

San Romano (Pisa), martedì 10 settembre 2019 – “Il Mio Gesù”, l’opera musicale di Beppe Dati che ripercorre la vita di Gesù attraverso la narrazione di chi lo ha incontrato va in scena domenica 15 settembre alle ore 21,15 presso il Chiostro del Convento Francescano San Romano (Pisa), Ad organizzarlo la Parrocchia di San Romano nell’ambito delle iniziative di festeggiamento di Maria, Madre delle Divina Grazia. Lo spettacolo è organizzato con il patrocinio: Fondazione Stella Maris, Arciconfraternita Misericordia di San Romano e Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato.

La critica e il pubblico hanno definito questa opera “un vero e proprio capolavoro “ che nasce dall’incontro del grande musicista e paroliere fiorentino Beppe Dati – autore tra l’altro di canzoni scritte per Francesco Guccini, Laura Pausini, Marco Masini, Raf, Mia Martini – con la realtà di Scienza e di Amore quale è la Fondazione Stella Maris. Quello che Beppe Dati porta in scena è poesia in musica e parole, uno spettacolo dolce e forte che ripercorre la vita di Gesù così come raccontata in prima persona dai protagonisti che quella storia hanno vissuto. Quello che ne esce è un’Opera corale i cui valori si sovrappongono per profondità a quelli che muovono la Stella Maris nel suo quotidiano a sostegno dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie.

La genesi di questa Opera Musicale unica nel suo genere la spiega bene Beppe Dati: “L’idea “nuova” consiste in una sorta di Vangelo cantato, o se vogliamo di piccola opera musicale moderna (non un musical!) che ha come trama la storia di Gesù, raccontata in prima persona dai protagonisti che quella storia hanno vissuto. Visti i tempi di grande assenza di valori che da anni stiamo vivendo, con un relativismo precipitato nel nichilismo, mi sembra che questo progetto, una volta realizzato, potrebbe aiutare tante persone a ritrovare una strada da percorrere. “Il mio Gesù“ è quindi il mio piccolo contributo alla riscoperta della nostra essenza.”