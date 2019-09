Il Pisa conquista un punto prezioso in casa del Venezia (1-1)

Gara complicata quella del Pisa in casa del Venezia. La prima frazione di gioco è quella decisamente più bella da vedere con le due squadre che si affrontano a viso aperto e fanno vedere buone trame di gioco. E’ il Pisa che apre le marcature con Lisi che realizza una rete strepitosa poco dopo la mezz’ora di gioco. Ma i padroni di casa riportano al gara in parità grazia ad un autogol sfortunato di Pinato. Il secondo tempo parte con il Venezia molto agguerrito alla ricerca della sua prima vittoria casalinga, aiutato anche dal fatto che il Pisa resta in dieci per l’espulsione di Benedetti per doppia ammonizione. Fino al termine il Pisa è preso sotto assedio con la squadra locale che prova in tutti i modi a trovare la rete che vale i tre punti. Un super Gori proprio in pieno recupero si supera e evita la beffa finale. Decisamente un punto importante guadagnato in casa di una squadra attrezzata e ben messa in campo.

Primo Tempo

Il Pisa parte subito con convinzione guadagnando tre calci d’angolo consecutivi nei primi due minuti di gioco: sul terzo angolo Masucci colpisce la sfera miracoloso l’intervento di Lezzerini con la palla che termina ancora in corner, ma l’azione sfuma.

Nerazzurri che impensieriscono i padroni di casa con un pressing insistente che porta al 7′ al tiro conclusivo dalla distanza di De Vitis con la palla che esce davvero di misura. Risponde il Venezia al 11′ con Caligara di testa ma Gori non si lascia sorprendere. Pochi attimi e ancora Venezia in avanti con Capello il cui tiro è deviato in angolo ma dalla bandierina la palla torna ai nerazzurri. Lisi al 18′ entra in area in gran velocità e tenta di servire Masucci anticipato il area e l’azione sfuma. AL 22′ Pinato in un’azione collettiva, riesce a far filtrare la palla in area, ma il suo tiro è impreciso e passa alto sopra la traversa.

Alla mezz’ora di gioco il Pisa conquista una punizione nei pressi dell’area avversaria con Benedetti che svetta ma il suo colpo è alto sopra la traversa. Ma al 32′ il Pisa passa in vantaggio per un tiro strepitoso di Lisi e la palla entra alle spalle di Lezzerini. Il Pisa potrebbe raddoppiare due minuti dopo con Marconi che cerca l’angolo della porta avversaria ma la palla esce davvero di un soffio. Il Venezia dopo aver sfiorato il pari con Capello pareggia con una sfortunata autorete di Pinato, che fino a questo momento ha disputato un’ottima gara. I padroni di casa potrebbero chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio ma Aramu non trova lo specchio della porta e spedisce alto sopra la traversa.

Secondo Tempo

Le due squadre iniziano con grande agonismo questa secondo tempo con frequenti rovesciamenti di fronte. Primo cambio in casa Pisa con Pinato che esce lasciando spazio a Di Quinzio. Il Pisa resta in dieci per doppia ammonizione ai danni di Benedetti che lascia il campo poco prima della mezz’ora della ripresa mentre il Venezia guadagna una punizione preziosa: Aramu al tiro sfiora il palo. Dentro per i nerazzurri Belli al posto di Birindelli che ha speso molto in questa gara. Al 35′ Venezia pericoloso in area con Cremoesi ma la palla che esce ed è riconquistata dal Pisa che può ripartire. Nei minuti di recupero ci prova Capello che entra in area ma il suo tiro è centrale e facile presa per Gori.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Casale (41′ pt Fiordaliso), Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini (29′ st Vacca jr), Caligara (16′ st Di Mariano), Fiordilino; Aramu; Bocalon, Capello. A disp. Bertinato, Daffrè, Senesi, Montalto, Gavioli, Zigoni, Lollo, Ceccaroni, Lakicevic. All. Dionisi

PISA (3-5-2): Gori; Aya, Varnier, Benedetti; Birindelli (29′ st Belli), Verna, De Vitis, Pinato (19′ st Di Quinzio), Lisi; Marconi, Masucci (36′ st Meroni). A disp. D’Egidio, Perilli, Siega, Izzillo, Minesso, Marin, Gucher, Fabbro, Fischer. All. D’Angelo

ARBITRO: Di Martino di Teramo

MARCATORI: 32′ pt Lisi (P), 39′ pt aut. Pinato (P)

NOTE: terreno in perfette condizioni, pomeriggio caldo. Spettatori: 3887 per un incasso di 29.943€. Ammoniti: Benedetti (P), Casale (V), Pinato (P) Fiordilino (V),Cremonesi (V) Felicioli (V). Espulsi: 25′ Benedetti (P) per doppia ammonizione. Ang.: 7-4, Rec.: 2′ pt, 5′ st

Aurora Maltinti