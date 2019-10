Il Teatro del Ghigno in scena contro il tumore al seno con “Miseria e Nobilità”

Pisa, domenica 6 ottobre 2019 – Il Teatro del Ghigno di Pisa sostiene le campagne di informazione e prevenzione contro il tumore al seno metastatico e lo fa attraverso uno spettacolo benefico in programma domenica 13 ottobre al Teatro Nuovo, alle ore 20.45. Sul palco della sala di piazza della Stazione verrà portato in scena “Miseria e nobilità”, riduzione e adattamento del testo di Eduardo Scarpetta per la regia di Paola Maccario. L’iniziativa viene promossa in partnership con l’associazione internazionale senologica: l’offerta libera richiesta all’ingresso serve a sostenere questo sodalizio che affianca l’U.O di Senologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa con finalità di solidarietà sociale e si prefigge di informare, di sostenere le donne con diagnosi di tumore al seno che in Italia sono circa 35mila. La data dello spettacolo non è casuale: il 13 ottobre è infatti la giornata mondiale dedicata a questo tipo di neoplasie.

Per il Centro Studio Attori e Comici Teatro del Ghigno saranno impegnati nella performance i propri allievi seguiti dalla stessa Paola Maccario, attrice e comica con ampia esperienza come formatrice la quale, negli anni, ha lavorato sia per teatro, televisione e cinema a fianco di grandi nomi come Gigi Proietti, Giampiero Ingrassia, Marina Massironi, Serena Dandini, Neri Marcorè, Lillo e Greg e Paola Minaccioni.

«Il testo di “Miseria e Nobiltà” – spiega la regista Maccario – per l’occasione è stato riadattato e tradotto in italiano rispettandone la cadenza napoletana e il perfetto intreccio ordito dall’autore. Una commedia molto attuale, il cui protagonista è la fame: fame di giustizia, fame di cultura, fame di sapere, ma più prosaicamente come mancanza di cibo. La miseria di cui si parla non è solo materiale, ma anche miseria dei sentimenti ed è qui che sta l’universalità di Scarpetta».