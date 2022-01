In Consiglio Comunale la Commissione speciale sull’Aeroporto

Pisa, venerdì 14 Gennaio 2022 – Si terrà giovedì prossimo, 20 Gennaio, alle 13,30 (da remoto) la penultima riunione della Commissione speciale del Consiglio Comunale sull’aeroporto in vista della preparazione della relazione finale. La riunione è stata convocata dal suo Presidente, il consigliere Giovanni Pasqualino (Lega). “In questi mesi – ha commentato Pasqualino – abbiamo ascoltato, tra gli altri, l’assessore regionale Baccelli, quello comunale Dringoli, Zordan di Pisamover, mentre, pur essendo stati invitati, non sono venuti, ne’ Toscana Aeroporti ne’ RFI”. La relazione finale verrà poi trasmessa al Consiglio Comunale per la discussione. Questa Commissione Speciale è nata per svolgere tutti gli approfondimenti necessari adatti ad elaborare proposte e progetti per innovare e potenziare il trasporto intermodale.