Santa Croce sull’Arno (Pisa), 4 settembre 2020 – Tutto pronto per Domenica 6 settembre 2020 ore 17.30 a Santa Croce sull’Arno, via Provinciale Francesca Sud 77, per l’inaugurazione del comitato elettorale di Fratelli d’Italia. All’inaugurazione verranno anche presentati i candidati al Consiglio regionale della Toscana di Fratelli d’Italia: Benedetta Cicala e Matteo Bagnoli.