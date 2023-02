Incontro con i giovani del PD

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato relativo ad un evento organizzato dal PD Pisa. “All’indomani di ogni sconfitta – si legge nel comunicato – le stesse persone da oltre un decennio, raccontano al partito quanto sia necessario ripartire dai temi, dai territori e dai giovani per invertire la rotta. Lo racconta una classe dirigente che, in nome dell’autoconservazione, ha troppo spesso avallato scelte discutibili e che, dopo essere stata al governo, ora spiega convintamente cosa dovrebbe fare il PD se andasse al governo.

Coraggio PD ha messo in rete e ha dato voce, sul serio, a giovani che ogni giorno animano il partito a livello nazionale, nei territori e nelle amministrazioni. Una vasta comunità che per troppo tempo è stata indicata come “il futuro del partito” ma che di fatto ne rappresenta da anni il presente.

E’ per questo che a Pisa, alle Officine Garibaldi, venerdì 17 febbraio, alle 18.00, abbiamo riunito tanti giovani delle province di Pisa, Livorno e Lucca per parlare di tre temi su cui troppo poco il PD ha fatto in questi anni: lavoro, ambiente e formazione.

Presenti all’evento ci saranno anche Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento Europeo, Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana e Valentina Mercanti, Consigliera Regionale e candidata alla Segreteria regionale del Partito Democratico.”