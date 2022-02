Incontro con i rappresentanti di FdI

Pisa, 1 febbraio 2022 – “Il quadro politico attuale non è sicuramente rassicurante, tuttavia Fratelli d’Italia anche in questa circostanza ha dimostrato coerenza e chiarezza d’intenti.” Così si legge in un comunicato di FdI, che prosegue: “A conferma di ciò la grande partecipazione di persone all’incontro organizzato in piazza Vittorio Emanuele con il consigliere regionale Diego Petrucci, l’on. Giovanni Donzelli, l’on. Zucconi nonché il consigliere comunale Giulia Gambini e i coordinatori di FdI Rusconi (provinciale) e Rachele Compare (Pisa), la quale ha avuto modo di commentare così l’evento: “Il quadro politico emerso negli ultimi giorni, dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, ha dimostrato come la politica degli ultimi anni sia distante e completamente scollata dalla realtà e dai bisogni dei cittadini. Noi di Fratelli d’Italia, al contrario, rispettando la nostra coerenza, resteremo vicino agli italiani che credono ancora nella libertà, nella democrazia e vogliono far rispettare i loro diritti. Per questo li tuteleremo come sempre abbiamo fatto”.