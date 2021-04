INDAGINI SMALTIMENTO RIFIUTI CONCIARI: COMUNICATO PD PROVINCIALE PISA

Pisa, 18 aprile 2021 – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del PD di Pisa in merito alla vicenda delle indagini della magistratura sullo smaltimento illegale di rifiuti nella nostra regione.

“Il quadro indiziario emerso dalle notizie di stampa relativo alle

indagini della DDA di Firenze sullo smaltimento dei rifiuti conciari, se

confermato, ci porrebbe di fronte a fatti gravi e preoccupanti – afferma

la senatrice Valeria Valente, commissaria provinciale Pd –. Il rischio

che l’economia toscana e il suo apparato produttivo risultino infiltrati

da organizzazioni criminali, e che il loro prezioso patrimonio

ambientale sia ormai danneggiato irreversibilmente, deve chiamare le

comunità di questo territorio ad una risposta ferma e corale. La Toscana

e il territorio pisano hanno tutti gli anticorpi necessari per reagire

nel modo migliore. Noi come Partito democratico siamo pronti a fare la

nostra parte”.

“Confermiamo la nostra piena e assoluta fiducia nell’operato della

magistratura – prosegue –. Rispetto all’ipotesi di un coinvolgimento di

amministratori del Pd ribadiamo la nostra stima verso persone che

conosciamo come oneste e dedite al bene pubblico da sempre e che, come

tali, sono riconosciute dalle nostre comunità. Siamo certi che potranno

dimostrare la correttezza del loro operato. Alla destra, garantista a

giorni alterni, la storia della Toscana non consentirà, in ogni caso,

sciacallaggi o un po’ di propaganda a buon mercato su temi così

delicati”.

“Come comunità del Pd, infine, ci sentiamo di condividere e di essere al

fianco di chi chiede chiarezza ed esprime preoccupazione anche per la

tenuta economica e occupazionale di un distretto produttivo che si è

distinto nei decenni per la capacità di competere, innovando e facendo

da pioniere delle migliori pratiche nel rispetto dell’ambiente e

nell’adozione di un sistema a economia circolare. Anche per questo è

importante che le indagini si concludano nel modo più completo e rapido

possibile e che si faccia piena luce su quanto effettivamente accaduto”,

ha concluso Valente.