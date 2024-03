INNOVA, scuola d’impresa: al Polo tecnologico lucchese si studia per migliorare la competitività della propria impresa

Lucca, 27 marzo 2024. Imprenditori si nasce, ma non ci si stanca mai d’imparare: ogni giorno si è chiamati ad acquisire nuove abilità, sia per sé stessi che per i propri collaboratori, che permettano di far crescere il business e vincere nuove sfide in un mercato in continua evoluzione. Per questo è importante acquisire competenze, consapevolezza dei problemi e individuare i giusti punti di riferimento per gestirli al meglio.

Prende così il via INNOVA un progetto per realizzare un “scuola d’impresa” per coloro che si trovano a gestire la sfida dell’innovazione e della sostenibilità. Appuntamenti periodici per le imprese, realizzati dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest in collaborazione con gli Ordini professionali, presso il Polo Tecnologico Lucchese.

In un mondo in continua evoluzione dove ogni giorno le nuove tecnologie abilitano diversi modelli di business, aprono mercati, creano inaspettati competitors, generano sfide di sostenibilità, delineano nuovi ambiti giuridici, l’impresa deve disegnare la propria rotta, definendo obiettivi, gestendo il posizionamento, proteggendosi dai rischi, valorizzando i propri assets.

Il partner del progetto non poteva non essere il Polo tecnologico Lucchese, acceleratore di imprese e centro di innovazione tecnologica e imprenditoriale.

Qui avrà sede la scuola di impresa INNOVA, un ambizioso progetto che intende creare un centro di disseminazione di competenze, condiviso con gli Ordini professionali che, a fianco delle imprese, ne supportano lo sviluppo e la crescita;

Le attività previste vedono la partnership dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca con i quali verrà firmato il primo Protocollo di collaborazione. Non si può gestire senza conoscere, per questo i Commercialisti partiranno dal delineare il cruscotto di indicatori necessari per una guida consapevole dell’azienda; si passerà poi all’ equilibrio finanziario, tema imprescindibile specie nella gestione delle fasi di crescita, per poi affrontare le innovazioni organizzative che, dopo la pandemia, hanno continuato a mostrare il proprio valore per la produttività aziendale, come lo smart working.

La metodologia formativa è pensata per gli operatori: per ogni incontro sono previsti due relatori che alternano l’esposizione teorica con casi ed esempi pratici al fine facilitare la partecipazione dei presenti e favorire il trasferimento di competenze, stimolare riflessioni critiche, suscitare curiosità rispetto alle sfide legate ai processi di innovazione. Durante gli incontri le esigenze che potranno emergere daranno luogo a nuovi interventi al fine di rendere i percorsi sempre più aderenti ai bisogni delle imprese.

Per una efficace memorizzazione del calendario delle attività formative, si propone l’articolazione delle stesse in cicli tematici che si alternano, ma si svolgono di norma in un giorno preciso della settimana, così da essere un appuntamento facile da programmare e ricordare.

a. Missione Possibile: gestire correttamente l’impresa percorso articolato in 5 incontri dedicati alla gestione economico finanziaria dell’impresa.

b. Twin Match 1 problema 2 soluzioni, ciclo di 4 brevi seminari tecnici sui temi dell’energia, dell’IoT, della finanza per l’innovazione

c. Bell’idea, proteggila! ciclo di 4 brevi seminari tecnici sui temi della protezione della proprietà industriale.

Il calendario degli incontri è costruito in base ai temi affrontati coordinando logicamente gli argomenti in modo da favorire il cross-over dei partecipanti ai vari cicli tematici.

Nella scelta dei temi si è inoltre cercato di mantenere un equilibrio tra temi che possono essere considerati più “classici” (ad es. gestione finanziaria, lettura del bilancio) e quelli più “innovativi (ad es. strategie di gestione dell’innovazione, la finanza per l’innovazione).

Tutti gli incontri di INNOVA si terranno al Polo Tecnologico Lucchese, in presenza.

Il calendario al momento ha cadenza settimanale fino all’estate per poi riprendere a settembre.

La durata di ogni incontro è di circa 2 dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Per info e iscrizioni: tel. 0583 56631 – info@polotecnologicolucchese.it – www.polotecnologicolucchese.it