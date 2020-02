Innovazione al servizio dei tesori del territorio per il rilancio turistico di Terricciola

Terricciola (Pisa), giovedì 20 febbraio 2020 – Al via la collaborazione tra Comune di Terricciola, Polo Tecnologico di Navacchio con MakeX, la Rete Toscana della Manifattura Digitale, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale Università di Pisa, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno: la tecnologia come volano per il rilancio del turismo attraverso la valorizzazione di cultura e tesori dei territori.

Questa la convinzione dell’Amministrazione Comunale di Terricciola, che ha avviato una collaborazione sinergica tra Polo Tecnologico di Navacchio con MakeX, la Rete Toscana della Manifattura Digitale, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale Università di Pisa, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno. Una squadra che avrà l’obiettivo, attraverso l’attivazione di progetti ed iniziative legate alla fabbricazione digitale e alle nuove tecnologie per promuovere il territorio a partire dai suo tesori e dalle sue peculiarità, ma con la massima attenzione ai contenuti, offrendo nuovi servizi e nuove opportunità che vadano a soddisfare le esigenze di un turismo sempre più 4.0.