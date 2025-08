Installati in città e sul litorale dispositivi digitali di promozione

Pisa, 1 agosto 2025. Sono stati accesi nei giorni scorsi i nuovi totem informativi turistici. È stata sostituita, infatti, la rete di dispositivi ormai obsoleti e fatiscenti con nuovi totem digitali di ultima generazione, interconnessi e dotati di monitor performanti e di grandi dimensioni. I nuovi totem sono collocati lungo l’asse che dalla Stazione centrale conduce in piazza del Duomo. In seguito ai recenti lavori di riqualificazione dell’intera area, un totem è collocato a metà di viale Gramsci, mentre gli altri sono in piazza Vittorio Emanuele, Corso Italia, Largo Ciro Menotti, via Ulisse Dini. Infine, è attivo un totem anche a Tirrenia, in piazza Belvedere, nei pressi dell’InfoPoint turistico.

«I nuovi totem – spiega il sindaco Michele Conti – rappresentano un’importante novità che consente a cittadini e turisti di essere sempre aggiornati sui principati eventi del territorio, come gli appuntamenti sul litorale di “Marenia” e i concerti del “Pisa Summer Knight” in programma a settembre. Non solo, questi dispositivi si rivolgono soprattutto ai turisti in arrivo a Pisa, sia dalla Stazione che dalla zona di piazza dei Miracoli e piazza Cavalieri, per far conoscere loro, attraverso le immagini della campagna di promozione turistica “Where is the tower?”, gli angoli più suggestivi e meno conosciuti della città, gli eventi delle tradizioni pisane, il nostro bellissimo territorio naturalistico che attraversa il Parco di San Rossore e arriva fino al Litorale. Uno strumento in più per spingere i tanti turisti che vediamo in questi giorni in città ad andare oltre la Torre, uscire fuori dai percorsi tradizionali e conoscere meglio il patrimonio monumentale, storico e ambientale che offre Pisa».

«Grazie a un importante finanziamento del Ministero del Turismo riservato alle città che hanno un riconoscimento come patrimonio Unesco, abbiamo potuto realizzare un progetto complessivo articolato in diverse azioni – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, fra queste anche la sostituzione dei totem ormai fatiscenti con nuovi pannelli digitali che diventeranno strumenti di promozione turistica per quanti sono già in città. La loro visione infatti consentirà ai turisti di essere informati sull’offerta culturale cittadina e del litorale, su eventi e spettacoli, oltreché conoscere i principali attrattori, musei, chiese, mostre temporanee, gli orari di apertura e le varie opportunità di visita. I totem, lungo il percorso che dalla Stazione arriva fino a via Ulisse Dini, saranno continuamente aggiornati da remoto a cura dei nostri uffici, per informare su quanto avviene in città durante tutto il corso dell’anno».

Le società affidatarie del servizio, compresa manutenzione e assistenza dei dispositivi, sono le società Space spa e Corepixx srl di Modena. L’importo totale dell’intervento è pari a 142mila euro (di cui 97mila da parte del Ministero del Turismo e 45mila euro da parte del Comune di Pisa).

L’intervento che ha portato al rinnovamento del parco totem in città e sul litorale con il nuovo sistema di “digital signage urbano” rientra nel progetto più complessivo di valorizzazione dell’offerta turistica della città, finanziato dal Ministero del Turismo per un importo complessivo pari a euro 983.320,00, nell’ambito dell’avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco.

Attualmente, oltre alle grafiche degli eventi dell’estate 2025 in programma in città e sul litorale, vengono proiettate le immagini e video della campagna di promozione turistica “Where is the tower”, che si articola su cinque aree tematiche: arte, mare, natura, tradizione e scienza, raccontate attraverso immagini e video realizzati ad hoc. La campagna, attiva dalla primavera scorsa, si è svolta con successo sui Social, Facebook e Instagram, raggiungendo oltre 30 milioni di visualizzazioni totali.