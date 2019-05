Interviste dopo la gara Pisa-Carrarese

Mister D’Angelo: “In campo abbiamo dimostrato il nostro valore e devo dire che il risultato è troppo stretto per quanto è stato fatto in campo, abbiamo avuto davvero tante occasioni da rete. E’ il campo che dici il valore delle squadre non le dichiarazioni che vengono rilasciate sui giornali. Per il prossimo turno? Non so cosa dire vediamo chi capiterà abbiamo affrontato la Carrarese che era davvero forte, chi sarà il prossimo avversario lo affronteremo come abbiamo fatto in questa circostanza.”

De Vitis:”Sapevamo di dover fare una gara di alta intensità non abbiamo giocato per il pareggio e siamo riusciti a fare la gara che volevamo. Potevamo chiuderla prima ma va bene così. Sapevamo del valore della Carrarese che gioca anche con le provocazioni ma abbiamo risposto alla grande dominando sul campo. Con la spinta del pubblico che è stato importante abbiamo fatto la partita che pensavamo di fare. Dobbiamo lavorare anche sui pochi errori che abbiamo fatto come l’unica occasione che gli abbiamo dato e che hanno sfruttato. Le prossime avversarie? Non è una frase fatta tutte le squadre arrivate fino qua sono meritevoli, siamo testa di serie questo è un vantaggio ma non dobbiamo modificare il nostro atteggiamento propositivo nelle gare che dovremo disputare.”

Gucher:”Aspettavo da tanto questo gol ho perso un amico e il nonno e ci tenevo a fare gol ma la cosa bella è aver aiutato la squadra a raggiungere questo traguardo. Siamo stati bravi a reagire bene a l’unica rete nata dalla sola azione che gli avversari hanno fatto. Ringrazio anche la tifoseria che ci è stata sempre vicino. Stasera sapevamo che la Carrarese ha giocatori bravi che possono impensierire ma sapendo come giocano abbiamo reagito nel modo giusto senza davvero rischiare troppo. Potevamo solo chiuderla prima ma va bane così siamo contenti. ”

