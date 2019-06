Interviste post gara Pisa-Arezzo

Mister D’Angelo – “Molto soddisfatto entrambe le gare sono state difficili, oggi gara complicata loro erano più sereni e noi più contratti poi nella ripresa ci siamo rasserenati e infatti abbiamo fatto meglio. La squadra ha speso molto fisicamente ma ha retto molto bene. Peccato dover giocare subito così presto sarà più complicato per i giocatori e ne risentirà secondo me lo spettacolo. Solo masucci è stato cambiato per problemi fisici. Izzillo stava bene poteva giocare dall’inizio ma come sempre quando lo chiamo in causa è sempre molto propositivo e ci ha aiutato molto.”

Mister Dal Canto – “Dovevamo aggredire per rimetterci in corsa abbiamo avuto diverse occasioni una clamorosa nel secondo tempo, poi con il gol del Pisa la gara si è definitivamente chiusa. Le gare sia di andata che di ritorno per me sono state interpretate in modo ottimo dai miei ragazzi, chiaramente il Pisa ha vinto entrambe e quindi meritatamente hanno passato il turno è una buona squadra. Oggi c’è amarezza per essere usciti dalla competizione non pensiamo ancora al futuro qui sono stato bene a breve ci incontreremo e decideremo cosa faremo.”

Izzillo:”Grande soddisfazione non penso al mio gol penso solo alla finale e cercare di fare il massimo possibile. A me non interessa giocare dall’inizio abbiamo tutti un obiettivo e l’importante è il gruppo sono felice di aver aiutato la squadra. Io non ho giocato tantissimo ma non mi sono mai distratto e mi sono sempre impegnato per provare a ritagliarmi delle soddisfazioni e sono felice di aver dato un piccolo contributo.