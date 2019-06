Interviste post gara Pisa-Triestina

Mister D’Angelo: “Abbiamo giocato bene e creato tanto ma non ci hanno girato bene le cose. C’è rammarico per non averla vinta sarebbe stato un delitto se uscivamo sconfitti. Abbiamo molte energie e lo abbiamo dimostrato,i ragazzi sono contenti per aver ripreso la gara con questo pareggio. Abbiamo una rosa coesa e molto forte quando ci si gioca la serie B ci vuole una panchina importante. La Triestina è squadra forte e di esperienza noi abbiamo altre caratteristiche che possono fare la differenza domenica però in tutta onestà non ricordo tante parate di Gori

De Vitis: “Per come si era messa il pareggio può andare bene però è palese che abbiamo avuto molte più occasioni noi e abbiamo preso gol sulle loro due uniche occasioni. Se avessimo perso oggi sarebbe stato tutto estremamente folle. Dovremo avere grande rispetto per la Triestina ci sarà una bella cornice di pubblico e non dubitiamo che ci sarà anche tanta gente da Pisa. Speriamo sia un buon weekend. Oggi gli episodi soprattutto nel primo tempo ci hanno un pò penalizzato nella ripresa abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. Domenica dobbiamo dare tutto per concludere al meglio questa stagione L’arbitro non credo abbia influenzato il risultato poteva prendere altre decisioni ma alla fine è andata bene così.

Benedetti: Bella gara sarebbe stato ingiusto perdere oggi. Andiamo a Trieste a fare una finale secca consapevoli del nostro valore e della nostra forza, sappiamo che ci saranno tanti tifosi ad aiutarci spero possano venire in tanti. Se entrava la palla di Pesenti e avessimo chiuso il primo tempo in vantaggio saremmo qui a parlare di un’altra gara, ma il calcio è così imprevedibile. La Triestina è squadra esperta ma andremo lì a giocare come abbiamo fatto oggi.”

AuMa