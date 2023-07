“Io, John Coltrane” a Volterra in piazza dei Priori

Pisa, 27 luglio 2023 – “Riprendiamoci la scena” rassegna di teatro e musica in 11 tappe promossa da Cesvot per l’estate toscana 2023, presenta “Io, John Coltrane” un quartetto per cinque elementi di Valerio Nardoni e Leonardo Ciardi (con una poesia di Fabrizio Dall’Aglio) con Stefano Cocco Cantini (sax), Ares Tavolazzi (contrabbasso), Francesco Maccianti (piano), Piero Borri (batteria) e la voce narrante di Daniela Morozzi (collaborazione alla regia Eugenio Allegri per una produzione Lo Stanzone delle Apparizioni).

“Io, John Coltrane” segna l’incontro tra il Living Coltrane Quartet e l’attrice Daniela Morozzi. Il quartetto propone pezzi originali e non solo gli standard del grande sassofonista statunitense. Lo spettacolo è un racconto in prima persona che attraverso passaggi ora più visionari e sognanti, ora più discorsivi e ancorati alla realtà, rievoca la musica e la vita del grande artista americano. Sul palco, Daniela Morozzi, dà vita a una voce, quella di Coltrane, che si relaziona in un continuo dialogo con le vicende e i protagonisti del suo tempo, ma anche con i fantasmi e le angosce del suo vissuto. Un interplay serrato e stringente di Daniela Morozzi con i musicisti: né parole scritte per la musica, né musica scritta per le parole, ma un’opera compatta, a cinque elementi. Il testo è impreziosito da un contributo del poeta Fabrizio Dall’Aglio, che – al centro dell’opera – ne riassume il senso e lo lancia verso l’apice finale, in cui Coltrane, ormai uomo maturo e musicista completo, riesce a convogliare nel suo sax la voce potente e infinita di Dio.

“La rassegna ‘Riprendiamoci la scena’ ci offrirà un momento di svago e riflessione e una serata che sarà sicuramente piena di emozioni regalate dalla musica e dalla poesia, che sommate all’impegno quotidiano di centinaia di volontari ci fa essere sempre di più parte grande comunità coesa e solidale” afferma Daniele Vannozzi, presidente della delegazione Cesvot di Pisa.

Inizio ore 21.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti.



La serata fa parte del festival itinerante “Riprendiamoci la scena” che si terrà dal 4 luglio al 31 agosto: è promosso da Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica.