Italia Liberale e Popolare Toscana: “Pieno e convinto appoggio alla candidata per il collegio uninominale di Firenze, Angela Sirello di Fratelli d’Italia”

Italia Liberale e Popolare Toscana esprime il proprio pieno e convinto appoggio alla candidata per il collegio uninominale di Firenze, Angela Sirello di Fratelli d’Italia in vista delle prossime elezioni politiche del 2022. Laureata in materie letterarie, sposata e madre di due figli, Angela Sirello ha dato sempre prova di grande dedizione e competenza nella attività politica – che svolge nel centrodestra dal 2005 – e una attenzione verso i bisogni dei cittadini che si è evidenziata, anche da ultimo, in questa breve e intensa campagna elettorale attraverso un contatto diretto e quotidiano con le persone. Competenza e serietà- sostiene Kishore Bombaci, Coordinatore toscano di Italia Lib-Pop – manifestata anche nei ruoli istituzionali che in questi anni la Sirello ha rivestito come consigliere di quartiere 2 (dal 2009 al 2014) e attualmente come consigliere di quartiere 5, e che sono per noi una garanzia di affidabilità politica e soprattutto della volontà di portare veramente benessere alla comunità. Angela Sirello è candidata del territorio e per il territorio – continua Bombaci – e auspichiamo davvero che dal 26 Settembre si possa festeggiare l’elezione di una persona non solo di indubbia qualità, ma anche molto legata a Firenze, che saprà farsi promotrice di iniziative politiche a favore della città che merita di essere valorizzata e difesa. Italia Liberale e Popolare Toscana – conclude Bombaci – ritiene che, nonostante le difficoltà per il centrodestra in una città come il capoluogo toscano, ci siano ottimi margini perché Angela Sirello faccia un risultato importante, coerente con la grande voglia di novità e di cambiamento che si respira in città e che speriamo si traduca in un deciso responso elettorale. Kishore Bombaci Italia Liberale e Popolare Toscana