Calcinaia (Pisa), sabato 4 maggio 2019 – Un servizio di prossimità, itinerante, su quattro ruote, pronto a raggiungere i cittadini in ogni angolo dei comuni che fanno parte dell’Unione Valdera e a fornire loro una varietà davvero grande di servizi, di stampo sanitario, ma non solo. Ecco che la Bottega della Salute farà tappa anche a Calcinaia, precisamente nel quartiere Oltrarno in via Allori di fronte al parco per bambini, nel pomeriggio di Lunedì 6 Maggio. Si tratta in pratica un mezzo dell’Unione Valdera, appositamente equipaggiato, grazie anche al cospicuo finanziamento di 18.000 € ottenuto dalla Regione Toscana, in grado di avvicinare i molteplici servizi offerti dalla Società della Salute e dalla stessa Unione ai cittadini.

E in effetti grazie alle Botteghe della Salute si potranno soddisfare moltissime richieste. Basti pensare che il minivan che percorrerà in lungo e largo l’Unione Valdera, ben identificabile grazie ad un grosso striscione che sarà spiegato accanto al mezzo potrà permettere ai cittadini di usufruire di tutti questi servizi:

Consultare il fascicolo sanitario elettronico personale

Stampare i referti di radiologia

Stampare i referti degli esami del sangue

Compilare il Diario sanitario del Cittadino

Scegliere il medico (servizio disponibile per cittadini attualmente assistiti da un medico toscano o che abbia cessato la propria attività)

Autocertificare l’esenzione o la fascia economica per il ticket sanitario, stampare il tuo attestato di esenzione o la fascia economica di reddito di ISEE per il ticket sanitario

Attivare la tua tessera sanitaria elettronica

Stampare il libretto vaccinale o l’attestato vaccinale a fini scolastici

Avere informazioni e supporto per tutti i servizi on-line erogati dalla ASL

Ricevere informazione sui percorsi di accesso ai servizi socio sanitari e amministrativi

Accedere ai servizi on-line dell’Unione Valdera (asilo nido, refezione e trasporto scolastico, contributi affitto, diritto allo studio, etc.)

Iscrivere il figlio a scuola

Effettuare richieste indirizzate al tuo comune, con particolare riguardo ai servizi anagrafici

Accedere ai servizi on line di Regione Toscana

Accedere ai servizi on line dell’INPS (estratto contibutivo, certificazione unica, etc.)

Richiedere il prestito di libri presenti sul catalogo della Rete Bibliotecaria Provinciale

Chiedere informazioni per svolgere il servizio civile o come richiedere i benefici previsti dal programma regionale Giovani Sì

Chiedere delucidazioni sui diritti propri di ogni cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

Presentare istanze al Difensore Civico regionale

La prima occasione per usufruire di questo servizio sarà data ai cittadini di Oltrarno che nel pomeriggio di Lunedì 6 Maggio presso il parco per bambini in via Allori troveranno il minivan della Bottega della Salute. Ogni servizio offerto è naturalmente gratuito.