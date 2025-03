La Cisl dice no all’aumento dell’addizionale Irpef

Pisa, 10 marzo 2025 – Una delegazione della Cisl di Pisa era presente lunedì 10 marzo a Firenze davanti al Palazzo della Regione per confermare il no all’aumento dell’addizionale Irpef, consegnando ben diecimila cartoline firmate da toscani e toscane, che chiedono la revoca dell’aumento fiscale.

“Un no fermo e risoluto che abbiamo voluto ribadire lunedì mattina con la consegna di queste cartoline che diecimila toscani hanno firmato – ha detto Giorgia Bumma Segretario UST- noi non siamo assolutamente d’accordo da quello che la Regione Toscana ha predeciso in maniera unilaterale e che va a farsi sentire nelle buste paghe dei lavoratori e delle lavoratrici, pensionati e pensionate e che serve solo per risanare i buchi della nostra sanità. La Regione deve fare scelte più coraggiose – continua Bumma – come sedersi attorno ad un tavolo e trovare le giuste soluzioni a favore dell’intera comunità e dei lavoratori”, conclude Bumma.

La segretaria generale della Cisl Toscana, Silvia Russo, ha annunciato che il presidente Giani, tramite il responsabile della sua segreteria, ha confermato che incontrerà i rappresentanti sindacali per discutere anche del problema dell’aumento dell’addizionale regionale Irpef. Russo ha espresso fiducia che l’incontro avverrà.