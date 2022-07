La musica classica? E’ tutta da ridere, Duo Baldo a Volterra

Con la musica classica si può anche sorridere, insieme al Duo Baldo e al loro CONdivertimentoCERTO, spettacolo che martedì 5 luglio (ore 21,30) approda in piazza dei Priori a Volterra (Pisa), nell’ambito del festival itinerante “Riprendiamoci la scena” promosso da Cesvot, il Centro Servizi Volontariato Toscana che associa 34 enti regionali, fornendo servizi di consulenza, formazione, promozione, comunicazione, documentazione e logistica.

La serata è a ingresso libero e non è richiesta alcuna prenotazione.

IN “CONdivertimentoCERTO” scherzi, manie, tic e provocazioni musicali diventano il tessuto di uno show in cui la musica si coniuga con il divertimento: una sinfonia che, tra tutti i movimenti, privilegia l’Allegro.

A condurre il pubblico in questo insolito percorso saranno il violinista Brad Repp e il pianista e attore Aldo Gentileschi, combo di provata esperienza – al fianco anche di Andrea Bocelli – che da anni diverte il pubblico di tutto il mondo.

Duo Baldo propone un modo diverso di accostarsi al mondo della musica classica: Debussy, Ravel, Mozart, Beethoven, Paganini, Vivaldi offrono lo spunto per gag e digressioni esilaranti tra il musicista “serio” e quello “estroso”, mentre agli strumenti canonici si aggiungono oggetti di scena.

“CONdivertimentoCERTO” è inserito nel cartellone di “VOLTERRAXXII – Prima Città Toscana della Cultura 2022”. “Riprendiamoci la scena” ècurato dall’associazione culturale Lo stanzone delle apparizioni, con la direzione artistica di Matteo Marsan e Daniela Morozzi, che presenta tutte le serate. La rassegna ha come filo conduttore temi quali ambiente, difesa dei diritti, integrazione, salute, terza età.

“Tutti dicono che questa sarà l’estate della ripartenza dopo i due anni durissimi di pandemia – dice Daniele Vannozzi, presidente della delegazione Cesvot di Pisa – noi non solo ci speriamo ma stiamo lavorando affinché sia così. La cultura e l’arte sono le due basi da cui tutta la Toscana può ripartire a livello sociale ed economico”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – La rassegna “Riprendiamoci la scena” approderà giovedì 7 luglio al Giardino del Palazzo Fantoni Bononi di Fivizzano (Massa): in scena l’attrice Silvia Frasson con “La vita salva”, spettacolo che ci ricorderà l’importanza della donazione di organi, scelta di umanità e generosità.

Duo Baldo – Composto da Brad Repp al violino e Aldo Gentileschi al pianoforte, ha avuto il suo primo importante successo nel 2004 quando è stato invitato dalla “Fondazione Arpa” per accompagnare il tenore Andrea Bocelli.

In seguito il duo si è esibito in Italia e all’estero. Tra i tanti concerti ricordiamo l’esibizione al Festival di Salisburgo nel 2010, al Musashino Cultural Foundation di Tokyo, alla Shanghai Concert Hall, al Festival Mozaic di S. Luis Obispo in California, al Centro Culturale “Roberto Cantoral” di Città del Messico, al Festival San Fruitòs de Bages a Barcellona, al Teatro Grande di Brescia e per la Società dei Concerti di Trieste. Nel 2018 il duo ha svolto, con grande successo di pubblico e critica, una tournée di 36 città negli Stati Uniti d’America. Ha partecipato alla trasmissione Tu Sí Que Vales su Canale5 e al maxiconcerto “Pax Mundi” in ricordo di Papa Giovanni Paolo II, trasmesso da RAI2.

Da qualche anno il Duo Baldo effettua tournée internazionali tra le quali ricordiamo quelle in Cina e Taiwan, dove si sono esibiti alla National Concert Hall di Taipei e alla Beijing Concert Hall di Pechino, in un concerto che ha registrato il tutto esaurito.

Il violinista Repp suona un prestigioso violino di Testore del 1736. Il pianista Gentileschi suona il pianoforte che trova sul palco.

Info e programma completo su www.cesvot.it.