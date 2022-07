La prima edizione del Monte Pisano Art Festival dal 23 al 31 luglio

Per il primo anno le piazze dei borghi e gli scorci naturali del Monte Pisano si trasformano

in una grande sala da concerto a cielo aperto. Un itinerario musicale di nove giorni tra giardini, cortili, empori, la Certosa e le pievi, le rocche e le torri, dove si libreranno le note di una rassegna di opera lirica diffusa, arricchita da performance teatrali e da passeggiate tra le strade dell’olio

e i borghi, organizzate nella Certosa, in frantoio, in monasteri e pievi romaniche

che costellano il Monte. montepisanoartfestival.it.

Prendi cinque piccoli borghi nelle Terre di Pisa, vivacissimi di arte e cultura, satelliti che gravitano intorno al circuito classico del turismo, ma che non sfuggono al viaggiatore attento: Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, Buti.Fanne scenario per spettacoli e artisti di grande livello e avrai l’estate scintillante del Monte Pisano Art Festival summa di miracolosa bellezza, punta svettante di un territorio più ampio che abbraccia l’intera provincia pisana.

Un programma che allo spettacolo e all’arte unisce passeggiate green e immancabili degustazioni gastronomiche e, soprattutto, è l’occasione per conoscere una sorprendente galassia di paesini, borghi, frazioni che resteranno per sempre nella mente perché tesori autentici e per scoprire il romanico minore lungo i tracciati di Itinera Romanica.

“L’obiettivo della Strada – spiega il presidente Gianluca Bovoli – è quello di promuovere il territorio del Monte Pisano e dei comuni che lo compongono attraverso l’olio. Per la prima volta i cinque comuni lavorano coralmente a un progetto culturale che comprende tutto il lato pisano del Monte Pisano, una sorta di ‘isola’ in mezzo alla Costa Toscana, ricca di tesori: dalle ville medicee, ai borghi medievali, dalla Certosa di Calci, agli stabilimenti termali, dalle pievi romaniche ai tantissimi sentieri ed itinerari da fare a piedi o in bicicletta. E poi ci sono le persone che da secoli popolano questi paesi e tramandano il sapere, le tradizioni e i mestieri delle arti e del cibo. Il tutto immerso in un paesaggio dolcissimo disegnato dai terrazzamenti degli olivi. La cifra della manifestazione è data dall’abbinamento di spettacolo e degustazione dei prodotti, primo fra tutti l’Olio Extra Vergine d’Oliva Monti Pisani. Un grazie sentito alle tante istituzioni locali che ci hanno supportato e hanno creduto in questa iniziativa e che permettono di proporre tutti gli spettacoli a ingresso libero”.

“Per nove giorni – prosegue il direttore artistico del MPAF Andrea Gottfried – le piazze, i borghi, le pievi, i giardini, i cortili del Monte verranno trasformati in una grande sala da concerto a cielo aperto che accoglie gli abitanti dei borghi e i tanti turisti italiani e stranieri che popolano in questa stagione le colline e la costa toscana. Il Monte Pisano Art Festival è una narrazione emozionale del territorio, un’esperienza immersa fatta di notti insolite e del desiderio di ‘camminare’ il paesaggio naturale che ci circonda. Un’occasione per ascoltare musica di qualità, per assistere a spettacoli teatrali originali e per scoprire e gustare la vera natura toscana di questa terra. Abbiamo lavorato per armonizzare le scelte artistiche con le peculiarità del territorio. ‘Cultura di tutti per tutti’ è la scelta che sosteniamo certi che le imprese del territorio ne trarranno beneficio”.

Il Festival è realizzato da FuoriOpera e Strada dell’Olio Monti Pisani con il contributo di Comune di Vecchiano, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Calci, Comune di Vicopisano, Comune di Buti; Fondazione Pisa; Terre di Pisa – Camera di Commercio di Pisa; Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Progetto Interreg Itinera Romanica e con il supporto di Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci.

Info e prenotazioni: montepisanoartfestival.it

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero con prenotazione.