La Scuola di Ottica dell’Istituto “L. da Vinci – Fascetti” di Pisa aderisce all’iniziativa “Dona i tuoi occhiali usati”

Pisa, 17 ottobre 2021 – La Scuola di Ottica dell’Istituto “L. da Vinci – Fascetti” di Pisa che aderisce alla Rete Nazionale delle Scuole di Ottica, ha accolto con calore e soddisfazione la visita del Presidente della Rete Rodolfo Baiocchi e del Consigliere dei Club Lions Raccolta Occhiali Usati Alberto Monge che a bordo di un mezzo dei “Club Lions raccolta occhiali usati Onlus” hanno raggiunto 33 Scuole di Ottica del territorio nazionale per la consegna agli Istituti che ne hanno fatto richiesta del materiale di consumo per il laboratorio di occhialeria per il prossimo anno scolastico. L’incontro è stato anche un’occasione per un open day scolastico di orientamento con la presentazione della Rete Nazionale agli studenti e dell’iniziativa “ Dona i tuoi occhiali usati” della Lions Internationals. Si è anche parlato delle prossime iniziative quali per esempio: – Un “Erasmus delle Scuole di Ottica” con scambi didattici- culturali tra le diverse scuole del territorio nazionale – L’idea di un “Progetto di occhiale sociale” ovvero assemblare occhiali per persone indigenti

Gli alunni presenti hanno mostrato interesse ed entusiasmo e gli insegnanti della Scuola di Ottica, tra i quali ricordiamo il Prof. Francesco Vassallo Referente di Rete, si sono dichiarati soddisfatti per le iniziative proposte che mettono in evidenza le attività della Scuola di Ottica dell’Istituto “L da Vinci – Fascetti” di Pisa, unica in Toscana per le sue caratteristiche in quanto facente parte della sua Offerta Formativa Professionale post diploma di Scuola Media.