L’Acquedotto Mediceo riapre al transito veicolare

Pisa, 12 agosto 2022. E’ prevista nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 agosto, la riapertura del tratto stradale posto all’incrocio tra via dei Condotti e via Puccini, nel Comune di San Giuliano Terme, in prossimità dell’Acquedotto Mediceo. Il tratto stradale era stato chiuso al traffico il 30 maggio scorso dopo che un camion aveva incidentalmente urtato lo stesso Acquedotto danneggiando la struttura di sostegno di 3 arcate.

L’intervento di messa in sicurezza – finanziato dal Comune di Pisa, ente proprietario dell’Acquedotto Mediceo, per 193.398,38 euro –si era concluso il 5 agosto scorso e sono attualmente in corso i lavori per l’adeguamento ed implementazione della cartellonistica stradale che si concluderanno in giornata.

L’Acquedotto Mediceo, di proprietà del Comune di Pisa, è una infrastruttura costruita nel 1613 dal Granduca di Toscana Ferdinando I dei Medici per convogliare l’acqua dalle sorgenti di Asciano, nel Comune di San Giuliano Terme, al centro della città di Pisa. L’opera conta in totale 954 arcate in muratura, per 6 chilometri di sviluppo.