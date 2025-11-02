L’AUTORE DELLA SAGA FANTASY PERCY JACKSON A LUCCA COMICS & GAMES



Lucca Comics & Games, in collaborazione con Mondadori, ha ospitato in fiera Rick Riordan, il celebre autore fantasy per bambini e ragazzi, divenuto celebre grazie alla sua saga Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Una serie tuttora in corso di pubblicazione che, dal 2005 a oggi, conta più di venti volumi tra sequel, spin-off e libri di approfondimento. La fortunata serie, che reinventa e reinterpreta la mitologia dell’antica Grecia, racconta la storia del giovane Percy, il quale scopre di essere un semidio e di avere accesso all’Olimpo, dimora degli dei. Curiosamente, però, il monte sacro non si trova più in Grecia, bensì all’interno dell’ Empire State Building di New York, individuato dall’autore come il nuovo fulcro della cultura e della civiltà occidentale. La saga ha ispirato anche adattamenti hollywoodiani, tra cui una nuova serie streaming targata Disney, la cui seconda stagione è attualmente in produzione.Tra i numerosi incontri con i fan provenienti da tutta Italia e le varie sessioni di firmacopie, Riordan si è preso un momento per incontra la stampa, rispondere a qualche domanda e presentare il suo nuovo libro della saga: La Corte dei Morti, scritto a quattro mani con Mark Oshiro.l’autore ha descritto la collaborazione come un’esperienza particolare: nonostante i due lavorino insieme già da un po’, scrivere insieme a qualcun altro è stato per lui qualcosa di molto diverso dalla sua abituale routine, ma non per questo meno divertente. Per aprire l’incontro, Riordan — accompaganto dal moderatore e da una traduttrice, che in realtà non è stata necessaria poiché l’autore parla fluentemente l’italiano — ha tenuto a mostrare alla sala stampa la maglia che indossava, con una citazione della serie stampata sul retro, la sua preferita tra quelle disponibili allo stand Mondadori. Durante la conferenza, l’autore ha raccontato l’origine della saga, nata come una favola della buonanotte e come un modo per incoraggiare suo figlio, che soffrendo di un deficit dell’attenzione si sentiva diverso dai suoi compagni di scuola. Così nacque l’idea di Percy, un ragazzo diverso dagli altri perché, in realtà è un semidio.Fu proprio suo figlio a spronarlo a scrivere la storia che sarebbe poi diventata Il Ladro di Fulmini, il primo libro della serie. Riordan ha scherzato dicendo che suo figlio, ormai adulto, sostiene ancora la versione originale — quella che gli raccontava a voce — fosse migliore di quella pubblicata, anche se lui stesso ammette di non ricordare bene quali fossero le differenze. L’autore ha poi proseguito parlando del nuovo libro La Corte dei Mostri, spiegando che il tema centrale è la scoperta e l’affermazione di sé al di là di come uno appare o di come le persone attorno a noi ci percepiscano. Ha confessato di essere sempre stato affascinato dall’idea del “mostro”, una creatura segnata dall’essere grottesca e malvagia per definizione, come se non avesse alcuna scelta. Nel corso della saga ha spesso esplorato il tema dei mostri che si ribellano alla loro natura prescritta, ma con quest’ultimo libro ha voluto affrontarlo in modo diretto, raccontando di un mostro che decide di staccarsi del tutto dal suo ruolo e decide di diventare lui l’eroe. Riordan ha poi condiviso la sua esperienza nel mondo di Hollywood e dei film, che ha definito come una “lingua” che ancora non ha capito affondo e che crede di non poter mai riuscire a parlare in quanto completamente diversa da quella che parla lui, quella dello scrittore. Abituato a lavorare da solo, con tutta la sua immaginazione disponibile senza alcun filtro, ha raccontato di essersi trovato spaesato nel mondo del cinema, un’arte che ha definito “di gruppo”, un ambiente collettivo dove fantasia e immaginazione si scontrano con limiti tecnici e di budget. “Nel libro posso scrivere di venti draghi, ma il produttore poi mi dice: possiamo mettercene due?” ha detto scherzando.Ha espresso anche alcune perplessità sul metodo cinematografico, raccontando che, nonostante fosse stato ampiamente coinvolto nella writers’ room della nuova serie Disney, era rimasto sorpreso dal fatto che — nonostante il nome della stanza — si scrivesse ben poco: si trattava soprattutto di lunghe sessioni di discussione sui vari aspetti della storia, senza però, mai arrivare alla scrittura vera e propria. “Nel tempo in cui si è lavorato alla sceneggiatura di otto episodi”, ha aggiunto ridendo. “Io ho scritto tre libri.”Nonostante ciò, Riordan ha precisato di avere grande rispetto per il cinema come arte e industria, e per le persone di talentuose che vi lavorano. Alla domanda se avesse intenzione di esplorare mitologie diverse da quella greca, l’autore ha confessato di voler da sempre scrivere qualcosa sulla mitologia irlandese, ma ha dichiarato di non poter rivelare altri dettagli su progetti futuri. Ha infine concluso la conferenza dichiarando di voler continuare a espandere l’universo narrativo di Percy Jackson e di voler continuare a scrivere finché ne avrà le forze e la possibilità.

