Lavori pubblici a Pisa, presentati i progetti definitivi per manutenzione straordinaria di marciapiedi e strade

Manutenzione straordinaria di strade, per un importo complessivo di 1.350.000 euro: riguarderà il rifacimento degli asfalti a Riglione lungo tutta la via Fiorentina, oltre a via Calatafimi e via Gemignani; a Pisa nord via Cosimo Ridolfi, via Luzzatto al CNR, a Cisanello via Liguria, via Redi, via Malagoli, via Cuppari, via Cisanello, via Taddei, via San Biagio e via Mazzei; a Pisa sud, in centro via Nino Bixio, via Cesare Battisti, via Francesco Crispi e via Silvio Pellico.