Litorale più sicuro per l’estate 2019

Pisa, martedì 11 giugno 2019 – Parte da sabato 15 giugno il nuovo servizio infermieristico del litorale pisano che sarà attivo fino al 15 settembre, dalle 11.00 alle 19.00, presso i locali della Pubblica Assistenza Litorale Pisano a Marina di Pisa, in via della Repubblica Pisana 68. Il presidio infermieristico, che verrà svolto per 92 giorni consecutivi, ha lo scopo di mettere a disposizione di tutti i turisti e frequentatori degli stabilimenti balneari un trattamento di primo soccorso sul litorale, che va ad integrarsi con il pronto soccorso dell’Ospedale di Cisanello di Pisa e con la Guardia Medica e Turistica, aumentando la sicurezza nell’intero comprensorio del Litorale.

In un territorio che va da Boccadarno a Calambrone, che conta 6.000 presenze in inverno e punte che oscillano tra 20.000 e 100.000 in estate, i dati della Guardia Turistica riportano di media circa 12 accessi al giorno nei mesi di luglio e agosto e 980 interventi del Servizio 118. Con questo progetto si intende destinare ai villeggianti, così come ai residenti che frequentano le spiagge del litorale pisano, un servizio di assistenza e cure immediate in caso di necessità. Una garanzia per la salute e il benessere di tante famiglie, dei bambini e degli anziani che nei mesi estivi popolano le spiagge di Marina, Tirrenia e Calambrone. Il presidio, svolto 7 giorni su 7 da infermieri professionali, fornirà un servizio esclusivamente infermieristico su queste tipologie di interventi: prestazioni ed attività infermieristiche ambulatoriali; trattamento di piccole ustioni, punture di insetto, meduse, tracine; assistenza di primo soccorso in pazienti che richiedono sutura su base cutanea, estrazione di schegge o corpi estranei; primo soccorso oculistico e oftalmico; somministrazione farmacologica come profilassi antibiotica, antitetanica, antirabbica e fluido terapica di primo soccorso (su prescrizione medica); effettuazione di immobilità ortopediche provvisorie; primo trattamento di sintomi di allergie o intolleranze alimentari.

“L’Amministrazione Comunale con questo progetto conferma gli impegni e l’attenzione per la crescita e lo sviluppo del litorale pisano chiarisce l’assessore alle politiche Sociali e Presidente della Società della Salute Gianna Gambaccini – Ringraziamo il Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio per aver fortemente voluto questo servizio a favore di residenti, turisti e frequentatori degli stabilimenti balneari. Un servizio utilissimo, che alleggerisce l’affluenza al Pronto Soccorso di Pisa e fornisce la possibilità di accelerare e semplificare notevolmente l’accesso ad un servizio di primo soccorso per chi si trova sul litorale”.

“Il progetto lanciato oggi con la presentazione del servizio infermieristico – commenta l’assessore al turismo e al litorale Paolo Pesciatini – è un segnale di tranquillità e di ospitalità che rende le mete balneari del nostro litorale tra le più sicure nell’offerta turistica toscana. È un tassello che si va ad aggiungere al sistema dell’accoglienza turistica che caratterizza tutto il tratto del litorale pisano.”