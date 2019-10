Livorno-Pisa 1-0: decide un autogol di Benedetti

LIVORNO – Il Pisa costruisce molto ma regala i tre punti al Livorno che va in vantaggio grazie ad un’autorete di Benedetti nei primi minuti del primo tempo. Il Livorno ed i suoi tifosi festeggiano ma in campo non si è visto alcun gioco da parte della squadra amaranto, che riesce a portare al termine la gara e la vittoria, con la complicità anche di un Pisa nervoso e molto impreciso soprattutto in fase di finalizzazione. Il Pisa sul finale segna con Moscardelli ma l’azione è viziata da un fuorigioco che sa di beffa e che lascia con l’amaro in bocca i tanti tifosi pisani presenti.

Primo Tempo

4′ Masucci crossa in area alla ricerca di Marconi ma il centravanti nerazzurro non aggancia e l’azione sfila;

6′ Lisi entra in area crossa arriva in corsa Masucci che spara alto sopra la traversa

8′ Ancora Pisa in avanti con Lisi e Marconi ma la palla esce di misura;

14′ Livorno pericolosissimo con Bogdan con la palla che esce davvero di un soffio;

16′ I padroni di casa passano in vantaggio con un autogol di Benedetti e lo stadio esplode;

21′ Traversa in area del Pisa colpita da un giocatore del Livorno che avrebbe ristabilito la parità;

31′ Benedetti ferma Braken involato verso la porta difesa da Gori e evita il raddoppio;

37′ Punizione guadagnata dal Pisa sul limite d’area avversaria: Gucher alla battuta ci prova ma senza successo;

Secondo Tempo

7′ Pisa in avanti sfiora il pari con Masucci ribattuto da Zima;

9′ Primo cambio della gara per i padroni di casa : dentro Rocca

10′ Espulsione in casa Livorno fallo di Boben su Siega ed arriva il secondo giallo;

12′ Dentro per il Livorno Gasbarro al posto di Braken;

15′ primo cambio anche per i nerazzurri: dentro Di Quinzio che rileva Marin;

17′ Pisa vicinissimo al pari: Marconi su cross di Meroni sfiora il palo con un colpo di testa micidiale;

18′ Ancora Pisa in avanti Masucci sempre di testa non trova lo specchio della porta;

19′ Entra Birindelli che gioca esattamente due minuti ma il suo fallo su Luci gli costa un rosso diretto che riporta le due squadre in parità numerica;

29′ Arriva anche il momento di Moscardelli che entra al posto di Masucci;

45′ Concessi 5 minuti di recupero e dubbio su un fuorigioco con cui il Pisa troverebbe il pari con Moscardelli;

LIVORNO: Zima; Boben, Gonnelli, Bogdan; Del Prato, Porcino; Agazzi, Luci, Marras (9′ st Rocca); Braken (12′ st Gasbarro), Raicevic (36′ st Murilo). A disp. Ricci, Plizzari, Di Gennaro, Mendes, Rizzo, Morelli, Morganella, Mazzeo, Rizzo, Viviani. All. Breda

PISA: Gori; Meroni (19′ st Birindelli), Aya, Benedetti, Lisi; Gucher, Verna, Marin (15′ st Di Quinzio); Siega; Masucci (29′ st Moscardelli), Marconi. A disp. Perilli, Belli, Izzillo, Minesso, Liotti, Pinato, Ingrosso, Asencio, Fabbro. All. D’Angelo

ARBITRO: Juan Luca Sacchi

Marcatori: 16′ pt Benedetti (aut.)

NOTE: terreno in buone condizioni, pomeriggio caldo. Spettatori: 10664 per un incasso di 130.490€. Ammoniti: Boben (L), Aya (P) Raicevic (L); . Espulsi: 10′ Boben (L) per doppia ammonizione, 21′ Birindelli (P) per gioco violento . Ang.: 3-3, Rec.: 0′ pt, 5′ st

Aurora Maltinti