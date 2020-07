“Luglio culturale pisano” calendario di presentazioni di libri nei luoghi pubblici della città

Pisa, 2 luglio 2020 – Presentato il programma di appuntamenti “Luglio culturale pisano: i libri riprendono la città” curato dal Comitato Le Piagge e Carmignani Editrice, con il patrocinio del Comune di Pisa. Le iniziative si svolgeranno tutte all’aperto, in spazi pubblici per garantire lo svolgimento in totale sicurezza e con il regolare distanziamento sociale.

«È un regalo grande che viene fatto alla città in un momento in cui è difficile fare qualunque cosa – dice l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani -. Mi preme ringraziare gli organizzatori di questa rassegna, il Comitato Le Piagge e la casa editrice Carmignani, che hanno avuto la determinazione di costruire questa rassegna che contribuisce ad arricchire con contenuti importanti grazie agli autori e editori coinvolti la nostra estate pisana».

«Il Comune è stato vicino al Comitato Le Piagge nel sostegno a tutte le nostre iniziative – dice Antonio Schena del Comitato Le Piagge -. Con questa nuova rassegna abbiamo l’intento di coinvolgere persone, case editrici, attività commerciali e librerie del territorio, piccoli produttori enogastronomici pisani, partendo proprio dalla lettura e dal libro come momento di incontro e scambio di idee tra persone».

«Questa rassegna estiva nasce da un contesto difficile, e abbiamo voluto ripartire proprio con incontri all’aperto e in totale sicurezza – dice Micol Carmignani -. Per questo dobbiamo ringraziare il Comune che ha messo a disposizione gli spazi pubblici in forma gratuita per restituire la città ai cittadini e permetterci di riprendere il dialogo culturale che si era interrotto con l’emergenza Coronavirus».

Le attività che collaborano alla rassegna sono la libreria Erasmus, libreria Civico 14, Carmignani Editrice, Carbonio editore, casa editrice Jouvence, Bar-pasticceria “Lilli in”, Birrifici artigianali della provincia di Pisa, Etruria Eventi-mostra mercato di collezionismo/creatività/artigianato.

Il programma:

Venerdì 10 luglio, ore 18.00 Presentazione del nuovo libro di Paola Pisani “A spasso per gli anni ’50” (Carmignani Editrice, 2019), Presenta la giornalista Roberta Galli. In collaborazione con Libreria Civico 14, via Maiorca, Marina di Pisa.

Martedì 14 luglio, ore 21.00 Presentazione del libro “New Hope” (Carmignani Editrice, 2019), della giovanissima autrice pisana Benedetta Cerù. Presenta Andrea De Conno, letture di Cristina Sagliocco. In collaborazione con libreria Erasmus, piazza Cavallotti, Pisa. Nella piazza: Mostra mercato di collezionismo/creatività /artigianato

Giovedì 16 luglio, ore 21.00 Andrea Falchi parla del suo nuovo romanzo “Esistiamo solo quando ci incontriamo” (Carmignani Editrice, 2020), presenta Franco Donatini. In collaborazione con Libreria Erasmus, Piazza Cavallotti, Pisa. Nella piazza: Mostra mercato di collezionismo/creatività /artigianato

Domenica 19 luglio, ore 21.00 Presentazione del libro “Non dipingerai i miei occhi” (Jouvence, 2020), dell’autrice Grazia Pulvirenti. In collaborazione con Libreria Erasmus, Piazza Cavallotti, Pisa.

Martedì 21 luglio, ore 21.00 Presentazione della serie di gialli storici “La signorina Gemma indaga” dell’autrice cascinese Patrizia Rasetti. In collaborazione con Libreria Erasmus, Piazza Cavallotti, Pisa. Nella piazza: Mostra mercato di collezionismo/creatività /artigianato

Giovedì 23 luglio, ore 21.00 Presentazione del libro di Renato De Rosa (autore e parodista del laboratorio di Zelig) “Osvaldo, l’algoritmo di Dio” (Carbonio Editore, 2020). Presenta il Prof. Pierluigi Barrotta, noto saggista e docente di Filosofia della Scienza dell’Università di Pisa. In collaborazione con: Libreria Erasmus, Piazza Cavallotti, Pisa.

Venerdì 24 luglio, ore 21.00 Gusto e letteratura: degustazione guidata di birre artigianali della provincia di Pisa accompagnata da letture di poesie di Renato Nesi, tratte dalla sua nuova silloge “Nazional Social Network”. In collaborazione con: Bar Pasticceria “Lilli in” (Viale delle Piagge, Pisa), Birrifici artigianali della provincia di Pisa. Nello spazio prospicente il locale: Mostra mercato di collezionismo/creatività/artigianato.

Domenica 26 luglio, ore 21.00 Il filo rosso della poesia: presentazione di “Poema dei colori”, di Simonetta Princivalle, e di “Il tempo liquido” di Martina Tardioli. In collaborazione con Libreria Erasmus, piazza Cavallotti, Pisa. Nella piazza: Mostra mercato di collezionismo/creatività /artigianato.