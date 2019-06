Luminara e Regata di San Ranieri, l’intervento del Sindaco Conti

Pisa, martedì 18 giugno 2019 – «Tutto è andato per il meglio in questo fine settimana ricco di tradizione, emozioni e anche di lavoro per le tante persone che a vario titolo hanno reso sempre più bella e coinvolgente la Luminara e la festa dedicata al nostro patrono San Ranieri. Mi preme ringraziare quanti si sono adoperati per il buon funzionamento degli eventi, quest’anno ricchi di novità. È risultata vincente, per esempio, la scelta di avere riportato alle 19.30 la regata di San Ranieri che ha permesso a tante persone di godere il palio dalle spallette dell’Arno alla luce del tramonto». Così il sindaco Michele Conti a consuntivo dei due giorni di festeggiamenti per il Patrono che hanno portato a Pisa migliaia di persone. Attivata subito la pulizia dei Lungarni e l’inizio della rimozione delle biancherie. Già a partire dalle 19.00 di domenica, infatti, erano in servizio sei squadre appiedate di Avr per la raccolta rifiuti, dislocate tra Tramontana e Mezzogiorno, operative fino alle 02.00 della notte. Dalle 04.00, a manifestazione conclusa, sono entrate in funzione 7 spazzatrici e 3 idropulitrici per il lavaggio e la sanificazione dei Lungarni e delle strade del centro, attività che è proseguita fino al pomeriggio di lunedì 17. Lo smontaggio delle biancherie è iniziato già dalla mattina della domenica e terminerà, come da contratto con la ditta aggiudicataria, nei prossimi giorni.

«Sul piano della sicurezza – prosegue il sindaco -, insieme a Questura, Prefettura e Forze dell’Ordine erano stati definiti alcuni criteri che, mi auguro, siano stati compresi dai pisani. Cito, ad esempio, i cestini chiusi nei luoghi maggiormente interessati alla festa, la scelta di firmare le ordinanze per vietare la vendita di bevande in vetro e latta, la temporanea rimozione di sedie e tavoli di pertinenza dei locali per garantire le vie di fuga e il passaggio dei mezzi di soccorso; tutte misure necessarie per garantire il massimo della sicurezza alle migliaia di persone presenti. Posso comprendere il disagio per qualche operatore del commercio ma in ogni caso si tratta di misure necessarie e ormai consuete per manifestazioni di questa natura e dimensioni. Per questo il mio grazie va al personale della Polizia Municipale che ha garantito il rispetto delle regole, provvedendo anche al sequestro di materiale contraffatto». Nel corso della notte tra domenica e lunedì, infatti, la Polizia Municipale ha provveduto al sequestro di circa 1.500 pezzi complessivi tra oggetti non regolamentari, carrelli, e persino una bicicletta, destinati alla vendita abusiva di alcolici e super alcolici.

«Voglio, infine, ringraziare i volontari del servizio di soccorso e Protezione civile. Quest’anno è stato contenuto il numero delle persone che hanno avuto necessità del Pronto soccorso rispetto alle altre edizioni e comunque tutti i ricoveri sono stati entro le 2 della notte. In merito alla criticità manifestatasi nella fase di deflusso dopo i fuochi d’artificio al Ponte di Mezzo, sarà necessario capire meglio le dinamiche e provvedere per il futuro, in ogni caso le barriere antipanico che quest’anno abbiamo utilizzato per la prima volta sono state provvidenziali, così come si è resa necessaria l’accensione dei lampioni poco dopo la Mezzanotte, non prevista e non auspicata ma necessaria per garantire prima di tutto la pubblica sicurezza». Il sindaco Michele Conti conclude: «Sono state premiate le nostre scelte di lavorare per una Luminara più consona con la tradizione che riportasse sui Lungarni i pisani, le famiglie e i turisti a godere a pieno dello spettacolo unico al mondo dei lumini che incorniciano i nostri palazzi con le loro fiammelle. Su alcuni aspetti possiamo lavorare per eliminare criticità e intervenire laddove necessario, ma la strada imboccata è quella giusta. Non resta a questo punto che attendere il grande appuntamento con il Gioco del Ponte, manifestazione molto sentita dai pisani che avrà il compito di chiudere degnamente il Giugno Pisano 2019».