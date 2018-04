‘Maestro Artigiano’ e ‘Bottega Scuola’ diventano marchi per l’artigianato di qualità

Firenze, 23 aprile 2018 – ‘Maestro Artigiano’ e ‘Bottega Scuola’ diventano marchi registrati per l’artigianato di qualità. La Regione Toscana ha approvato – Delibera di giunta 406 del 16 aprile 2018- il loro disciplinare d’uso che permetterà agli artigiani di valorizzare e di promuovere tecniche eknow how unici al mondo. Il tema è stato al centro del convegno ‘Maestro Artigiano – una ricchezza per la Toscana’, promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Unioncamere Toscana e realizzato da Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana in occasione dell’82esima Mostra Internazionale dell’Artigianato fino al 1 Maggio alla Fortezza da Basso, a Firenze. Sono oltre 200 i ‘Maestri Artigiani’ e oltre 20 le ‘Botteghe Scuola’ presenti oggi nella regione. Il raggiungimento di queste qualifiche è legato a dei requisiti fondamentali che servono a garantire l’assoluta qualità dei prodotti e della formazione. Il “Maestro Artigiano’ deve infatti avere un’esperienza decennale, certificata e riconosciuta attraverso il conseguimento di premi, diplomi o attestati. Ma non solo, deve essere anche in grado di insegnare il mestiere. I ‘Maestri Artigiani’ possono poi scegliere di accreditare i propri laboratori come ‘Botteghe Scuola’, ovvero luoghi di formazione con dimensioni, arredi e criteri economico-finanziari ben precisi.

“La registrazione dei marchi è un’occasione importante per controllare e regolarizzare l’uso di queste importanti qualifiche – afferma Giovanni Lamioni, presidente di Artex – ed è uno strumento che ci apre nuove possibilità di promozione dell’artigianato artistico. I due marchi rappresentano importanti strumenti di marketing per le nostre aziende e di trasmissione dei saperi per costruire il futuro dell’artigianato artistico toscano, una delle grandi ricchezze da tutelare della nostra regione”.

“Il marchio è un momento di sintesi – ha spiegato l’assessore Ciuoffo – nel quale cerchiamo con un logo di riassumere un lavoro che c’è alle spalle e che vogliamo mettere a valore. Si tratta di un impegno serio della Regione Toscana per conservare, tutelare e trasmettere le conoscenza, la manualità, l’esperienza delle botteghe, delle tante filiere dell’artigianato che rappresentano l’eccellenza dei prodotti della nostra regione. L’artigianato ha un percorso identitario, di contenuti e di saperi: tutelarlo significa tutelare non solo una categoria ma tutelare l’immagine così complessa e strutturata della qualità della vita del nostro Paese.”