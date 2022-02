Masterclass di pianoforte con il M° Ottaviano Tenerani alla Scuola di musica Bonamici

Pisa, 19 febbraio 2022 – La Scuola di musica Bonamici di Pisa ha rinnovato anche per il 2022 l’appuntamento con le Masterclass di pianoforte del M° Ottaviano Tenerani – concertista di fama internazionale, riconosciuto dalla critica come uno dei musicisti più brillanti attivi nel campo delle esecuzioni storiche – per offrire occasione di alta formazione musicale ad allievi di tutte le età.

Il ciclo di incontri 2022 è dedicato alla Prima Scuola di Vienna, con possibilità di approfondire il repertorio pianistico di Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert. Il corso mira a familiarizzare gli studenti con i repertori proposti e con i differenti aspetti del linguaggio tastieristico e il suo sviluppo attraverso i secoli, con analisi dello stile dei compositori, la loro formazione musicale, i rapporti con i compositori coevi, l’ambiente culturale e politico, l’evoluzione stilistica delle loro opere.

Il prossimo incontro è fissato per il fine settimana del 5 e 6 marzo, con termine delle iscrizioni fissato per lunedì 28 febbraio. Sono previste lezioni individuali e/o frequenza come uditori, aperte sia ad allievi interni che esterni alla scuola.

Le lezioni si svolgeranno presso la sede della scuola di musica Bonamici, in Via Cuoco 3, località i Passi (Pisa).

Altre informazioni sul sito della scuola nella sezione News: https://www.scuolabonamici.it/tre-incontri-al-pianoforte-con-il-m-ottaviano-tenerani-masterclass-2022/

Iscrizioni presso la Segreteria della Scuola Bonamici: 348.0414547 – segreteria@scuolabonamici.it

Ottaviano Tenerani è clavicembalista, pianista, direttore e ricercatore. Si è esibito in centinaia di concerti e ha realizzato oltre trenta tra incisioni e registrazioni, molte alla guida de Il Rossignolo – complesso con strumenti d’epoca, unanimemente acclamato come una delle eccellenze italiane nell’interpretazione musicale. I suoi concerti e i dischi sono stati recensiti e premiati nel mondo dalle più note riviste del settore. Dal 2011 incide con Il Rossignolo per Sony Classical International, nel 2013 Top Artist nel catalogo Sony Classical. Attivo didatta, è regolarmente invitato a tenere masterclass di strumento e sull’interpretazione della musica dal repertorio antico fino al primo romanticismo. È docente di Tastiere storiche e Musica d’insieme presso l’Accademia Internazionale d’organo e musica antica G. Gherardeschi a Pistoia e attualmente di Musica da camera presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia.