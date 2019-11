Mercatini in Borgo, Confcommercio non ci sta

Pisa, sabato 30 novembre 2019 – I commercianti di Via Oberdan in agitazione a seguito dell’ennesimo mercatino che per tutto il fine settimana occuperà gran parte della via commerciale pisana. A parlare a nome dei locali e dei negozi della strada è il nuovo presidente del Centro storico di Confcommercio Andrea Pochini: “Arriva finalmente dicembre, tra l’altro proprio nel primo giorno del Black Friday, con tanta gente predisposta allo shopping e qual è la bella sorpresa che scopriamo noi commercianti di via Oberdan? Vetrine dei negozi completamente oscurate da una alta barriera innalzata da un mercatino dei dolciumi. Bisognerebbe che gli organizzatori di questo mercatino ci rimborsassero del danno subito in questi tre giorni di eventi. Le nostre vetrine servono per essere viste, per attirare e accogliere i clienti e non per fare da oscuro retrobottega ai mercatini di ogni genere.

Sanno questi signori quante spese dobbiamo sostenere ogni anno per esercitare al meglio la nostra professione in via Oberdan? Pensavamo che aver spostato il vecchio mercatino dell’antiquariato ci preservasse da altre iniziative simili e invece ogni volta siamo punto e daccapo. I commercianti di via Oberdan non vogliono mercatini, la città è grande e ci sarà spazio per tutti, ma non nella nostra strada. Spero che questa sia l’ultima volta che un simile fatto accade. Occorre una rapida approvazione del nuovo Regolamento sui mercatini e l’istituzione della Commissione che impedisca iniziative ed eventi che danneggiano così pesantemente il commercio cittadino.