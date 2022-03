Mobilità sostenibile: iniziativa delle associazioni per il Territorio

Mobilità sostenibile = vita migliore sul litorale.

Pisa, 28 marzo 2022 – Le Associazioni per il Territorio, FIAB di Pisa, LA CITTÀ ECOLOGICA APS di Pisa, LEGAMBIENTE Pisa, WWF Alta Toscana, Circolo APS Il Fortino – Marina di Pisa, 6000 SARDINE di Pisa e di Pontedera organizzano un flash mob in bicicletta e a piedi Sabato 2 aprile, che, partendo alle ore 15 da p.zza delle Baleari – Locomotiva Dante Alighieri, arriverà all’area dove sarebbe prevista la realizzazione del Fast Park

“L’Amministrazione comunale vuole spendere 2 milioni di euro per realizzare un parcheggio a due piani sulla Litoranea a Marina – fanno sapere le associazioni organizzatrici – Dopo un incredibile balletto di numeri, a oggi i nuovi posti auto sarebbero circa 40 (50.000€ a nuovo posto auto). La Regione Toscana finanzia il parcheggio per un numero di posti auto superiore, come scambiatore e al servizio anche di Comuni limitrofi.

In realtà è solo un ulteriore parcheggio attrattore di traffico sul litorale già congestionato, in particolare in estate, da un mare di auto che rendono inefficiente il servizio pubblico. Occorre abbandonare l’illusione che l’assedio delle auto al litorale si possa mitigare attraverso l’aumento dei parcheggi piuttosto che con l’adozione di serie e coerenti politiche miranti alla riduzione del traffico veicolare privato.

Se non si cambia il modo di muoversi verso il litorale i parcheggi (e le strade…) non basteranno mai e l’ambiente litoraneo sarà sempre sotto attacco. Le azioni da intraprendere sono: riduzione della sosta e sua attenta tariffazione, istituzione di aree pedonali e/o ZTL, potenziamento del trasporto collettivo ecologico, promozione della mobilità ciclistica. In quest’ottica va promosso lo studio di fattibilità per la realizzazione della tranvia litoranea.”