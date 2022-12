Molto partecipato il Convegno degli AdP sugli aeroporti

La sala “Alfredo Marcelli”, nella sede degli “Amici di Pisa”, ha accolto i numerosi conferenzieri che si sono avvicendati venerdì 16 dicembre durante l’incontro “Aeroporti Galilei, Vespucci e PNA”, diventato un vero convegno, visto il parterre dei partecipanti, i contributi tecnici forniti e la sua durata di tre ore. Dopo i saluti del Presidente degli “Amici di Pisa” Franco Ferraro e dell’Avvocato Cavallaro, ex Presidente SAT, che ha ricordato i successi della SAT pubblica, il Comandante Gianni Conzadori, ex Presidente del Comitato Piccoli Azionisti di SAT, ha ripercorso le fasi della fusione aeroportuale tra Galilei e Vespucci e le vicende successive, fino alla bocciatura da parte del Consiglio di Stato del Master Plan 2014-2029 dell’aeroporto di Firenze, per illustrare poi il progetto della nuova pista fiorentina 11-29 e la bozza del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA). Il Gen, SA Luciano Battisti, ex Consulente della Regione Toscana, ha riempito di contenuti tecnici il suo intervento intitolato: “Peretola, la Saga del progetto dell’Aeroporto più bocciato” documentando che è anche il più accorciato, visto che prima della fusione i documenti certificavano in 1.750m la lunghezza della pista di Peretola, poi ridotti a 1.560, nel 2017. Semplificando il concetto, è come se un ex azionista SAT, avesse affittato un appartamento a Firenze di 175mq, da 7 camere, per poi accorgersi delle dimensioni più ridotte e non sufficienti ad utilizzare tutti i mobili acquistati per arredarlo, ricavandone così meno di quanto ipotizzato prima dell’investimento. Il Sindaco di Sesto Fiorentino, Falchi, è intervenuto confermando che continuerà a difendere il suo territorio da proposte invasive e contrarie alle aspettative dei suoi cittadini: posizione condivisa dai rappresentanti dei Comitati pratesi e della Piana, che hanno spiegato i motivi del loro rifiuto alla partecipazione del dibattito pubblico. L’Architetto Martini ha illustrato i vantaggi che Pisa e aeroporto Galilei trarrebbero dalla realizzazione della pista ovest-est, che eliminerebbe anche il rumore sulla città. L’ex Sindaco Fontanelli, da sempre contrario alla privatizzazione societaria, ha ricordato i condizionamenti intervenuti per favorirla e ha contestato le motivazioni che privilegiano il solo Vespucci ad Aeroporto Strategico, motivazioni smentite anche dai dati dello stesso PNA. A conclusione della serata gli organizzatori hanno ringraziato i presenti, fra cui l’ex Presidente ACLI Paolo Martinelli, rimanendo dispiaciuti per l’assenza dei Consiglieri comunali, informati dell’evento ed hanno invitato tutti, compresi l’Avv. Cavallaro e il Gen. Battisti, ad acquistare qualche azione di TA e ad iscriversi al Comitato Piccoli Azionisti TA, per candidarsi al prossimo rinnovo delle cariche direttive.