Music&Drink Night nel centro storico di Pisa

Pisa, 7 giugno 2023 – Il centro storico di Pisa torna a vivere una serata di puro divertimento con il ritorno della Music&Drink Night, l’evento, giunto alla sua 11esima edizione, che accende l’estate pisana targato Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi, realizzato grazie al contributo di Silb, Sib e Fipe e degli sponsor Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertolini Assicurazioni, Igc Ferrante Costruzioni, Toni Luigi, L’Incanto di Boccadarno, Lattanzi Group, InterGomma Service e Recapiti Ferrari.

Dalle 18.30 fino a notte un mix di musica live, esibizioni di danza e fitness e spettacoli animeranno le principali piazze e strade del centro di Pisa, con una speciale anteprima con giochi per bambini e adulti. Un evento per tutte le età, con i trampolieri luminosi e una divertentissima animazione itinerante pronta a far emozionare bambini e famiglie nelle strade del centro.

“Un’iniziativa emozionante, che ci proietta verso un’estate ricca di appuntamenti” afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi. “La Music&Drink è una di quelle serate che fanno bene alla città e al nostro territorio, un momento di attrazione che richiama un pubblico numeroso da tutta la provincia e non solo”.

“Un’iniziativa unica nel suo genere, dove sarà possibile vivere occasioni di divertimento dislocate per tutto l’asse centrale della nostra città: sicuramente un’affascinante anteprima degli appuntamenti del Giugno pisano” le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che ringrazia “tutte le attività, gli imprenditori, le palestre e le realtà sportive che hanno permesso alla Music&Drink di crescere sempre di più e di portare un numero sempre maggiore di persone nel centro di Pisa”.

“Dopo il successo dell’edizione del 2022, quella della ripartenza dopo lo stop dovuto alla pandemia, siamo felici di riportare attrazioni di qualità nel centro storico di Pisa, con un format innovativo della Music&Drink dedicata a grandi e piccoli, che permetterà alle famiglie di vivere a pieno gli spazi del centro” afferma il presidente Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli.

Ricco e denso di appuntamenti il programma; dalle 18.30 alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II (dove alle 19 si terrà il taglio del nastro della manifestazione) sarà possibile assistere alle esibizioni di fitness e calisthenics con istruttori qualificati delle palestre Egò Fitness Club, Phisio Fit Club e Pallacanestro Femminile Pisa, mentre le Logge di Banchi e Piazza XX Settembre ospiteranno le performance di danza e arte varia a cura della Scuola di danza Elsa Ghezzi, Bodylab e Jazz Road. Dalle 16 alle 21 grandi e piccoli potranno divertirsi nell’area dedicata ai giochi in legno allestita in Corso Italia, dove alle 22 andrà in scena lo spettacolo di giocoleria e mangiafuoco. In Largo Ciro Menotti dalle 18 alle 21.30 sarà possibile assistere alle emozionanti esibizioni della Scuola di Circo e allo spettacolo con trapezio, e alle 18.30 in Piazza Gambacorti la divertentissima Social Dance a cura della Jazz Road Swing Dance. Negozi aperti fino alle 21.30 in via San Francesco, dove le commercianti della Via en Rose riserveranno una sorpresa in omaggio a tutti i clienti.

Piazza Garibaldi sarà il cuore dell’esibizione di musica live con la grande festa finale affidata al Dj set di Radio Mitology a partire dalle 21.30.